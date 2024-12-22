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Китай розкритикував військову допомогу США Тайваню на 571 млн доларів – Reuters

22 грудня 2024, 13:53
Китай розкритикував військову допомогу США Тайваню на 571 млн доларів – Reuters
США
Reuters нагадало, що Пекін вважає демократично керований Тайвань своєю територією, однак уряд у Тайбеї це твердження відкидає.
20 грудня, США виділили 571 млн доларів військової допомоги. Китай зі свого боку розкритикував це рішення.
 
Про це повідомляє Reuters.
 
КНР сьогодні заявила, що новий пакет допомоги серйозно порушує "принцип одного Китаю" і положення спільних комюніке між Китайською Народною Республікою і Сполученими Штатами.
 
Представник МЗС КНР додав, що країна вживе "всіх необхідних заходів" для захисту свого суверенітету і територіальної цілісності. Також у заяві китайського Міністерства закордонних справ Тайвань названо "червоною лінією, яку не можна перетинати" в китайсько-американських відносинах.
 
Reuters нагадало, що Пекін вважає демократично керований Тайвань своєю територією, однак уряд у Тайбеї це твердження відкидає.
 
Нагадаємо, останнє рішення про виділення допомоги Тайваню ухвалив президент США Джо Байден. У межах цього пакета країні буде надано 571 млн доларів.
 
На сайті Білого дому сказано, що крім виділення коштів, а саме те, як ними розпорядитися - Байден делегує ці повноваження держсекретареві США Ентоні Блінкену.
 
"Я делегую державному секретарю повноваження... розпорядитися про використання до 571,3 млн доларів США на оборонні статті та послуги Міністерства оборони, а також на військову освіту та підготовку для надання допомоги Тайваню", - йдеться в повідомленні.

 

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