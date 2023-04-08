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Китай розпочав триденні військові навчання навколо Тайваню, – CNN

08 квітня 2023, 12:37
Китай розпочав триденні військові навчання навколо Тайваню, – CNN
Фото: з вільного доступу
Під час навчання відпрацюють маневри у Тайванській протоці та на північ, південь і схід від острова.
У Китаї оголосили триденні військові навчання довкола Тайваню після того, як лідерка острова відвідала США та зустрілася зі спікером Палати представників.
Про це повідомляє CNN.

Як зазначає видання, у китайська влада заявила, що маневри є "серйозним попередженням щодо зіткнення сепаратистських сил Тайваню із зовнішніми силами та необхідними діями для захисту національного суверенітету".

Зокрема, під час навчання відпрацюють маневри у Тайванській протоці та на північ, південь і схід від острова.

"Невдовзі після оголошення Китаю оборонне відомство невизнаного Тайваню заявило, що над протокою зафіксували 42 китайських літаки, з них 29 перетинали умовну медіанну лінію та заходили у зону ідентифікації ППО. Рекордний захід у зону ідентифікації ППО Тайваню був у жовтні 2021 року, коли там протягом дня зафіксували 56 літаків", - йдеться у повідомленні.

 

СШАКитайТайваньвійна в Українінавчання військових

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