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ПОЛІТИКА

Китай розробляє безшумний підводний човен із застосуванням російських технологій – Reuters

11 жовтня 2023, 19:06
Китай розробляє безшумний підводний човен із застосуванням російських технологій – Reuters
Фото: structure.mil.ru
Він буде здатний нести ядерну зброю.

Китай приєднався до гонки озброєнь у сегменті атомних субмарин, здатних нести ядерну зброю.

Про це повідомляє Reuters.

Нова китайська субмарина Type 096 буде обладнана ядерною силовою установкою та озброєна міжконтинентальними балістичними ракетами. Введення в експлуатацію заплановано на кінець поточного десятиліття. Приблизно тоді ж США почнуть отримувати субмарини класу Columbia.

Міністерство оборони США приділяє багато уваги відстеженню китайських атомних підводних човнів стратегічного призначення. Раніше Пентагон заявляв, що ВМС Народно-визвольної армії Китаю регулярно залучає до патрулювання повністю озброєні субмарини ядерного стримування Type 094 у Південнокитайському морі. Аналогічні маневри вже багато років проводять США, Франція, Велика Британія та росія.

Попри те, що Type 094 озброєні найдосконалішою ракетою (JL-3), субмарини складно назвати безшумними. Цю проблему китайські військові мають намір вирішити в атомних підводних човнах Type 096, що сильно ускладнить для США і союзників можливість відстеження. Причому для цього застосовуються російські технології.

технологіїКитайпідводний човенрф тероризм

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