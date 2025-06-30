Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Китай розробив зброю для масових відключень електроенергії

30 червня 2025, 21:07
Китай розробив зброю для масових відключень електроенергії
Фото: з вільного доступу
а одному з каналів соціальних мереж, який веде CCTV, з'явилася відео-анімація, на якій продемонстровано, як бомба запускається з наземного транспортного засобу і викидає 90 боєприпасів у формі циліндрів.

Китай, як стверджується на державному телебаченні країни, створив зброю, здатну виводити з ладу обʼєкти енергетики. Йдеться про графітову бомбу, яка нібито може спричинити "повну втрату електроенергії" в районі, на який спрямована атака.

Про це пише South China Morning Post.

На одному з каналів соціальних мереж, який веде CCTV, з'явилася відео-анімація, на якій продемонстровано, як бомба запускається з наземного транспортного засобу і викидає 90 боєприпасів у формі циліндрів.

Ці циліндри відскакують після удару об поверхню, а потім вибухають у повітрі, розсіюючи дрібні хімічно оброблені вуглецеві нитки, призначені для короткого замикання високовольтної енергетичної інфраструктури.

Державне телебачення Китаю, посилаючись на заяву Китайської корпорації аерокосмічної науки і технологій (CASC), зазначає, що ця зброя призначена для виведення з ладу систем командування і управління противника, спричиняючи масштабні відключення електроенергії на площі щонайменше 10 000 квадратних метрів.

Телеканал не надав жодних деталей про призначення зброї або її статус, назвавши її "таємничим типом ракети вітчизняного виробництва". Про яку стадію розробки йдеться, та чи була ця зброя вже розгорнута китайськими військовими, наразі невідомо.

"Хоча CCTV не ідентифікувала зброю як графітову бомбу, її характеристики дуже близькі до відомих графітових боєприпасів. Згідно з відео, вона має радіус дії 290 км і боєголовку вагою 490 кг, що робить її придатною для атак на військові підстанції та інші об'єкти електричної інфраструктури. У коментарях, розміщених під відео, швидко з'явилися припущення про потенційне використання цієї зброї проти інфраструктури енергопостачання Тайваню", – додають автори матеріалу. 

Китайелектроенергіябомба

Останні матеріали

Європейська революція Трампа. Хто і як орієнтується на його контрпроєкт в Європі – ECFR
Політика
Європейська революція Трампа. Хто і як орієнтується на його контрпроєкт в Європі – ECFR
Переклад iPress – 30 червня 2025, 16:12
Ірано-ізраїльське перемир'я не буде тривалим. Нетаньягу, як і путін, хоче вічної війни – Саймон Тісдалл
Політика
Ірано-ізраїльське перемир'я не буде тривалим. Нетаньягу, як і путін, хоче вічної війни – Саймон Тісдалл
Переклад iPress – 30 червня 2025, 11:12
Саміт
Політика
Саміт "татка" НАТО і мучеництво України. Через задобрювання Європою Трампа загине більше українців – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 червня 2025, 22:02
Політика
"Потьомкінський" саміт НАТО шле вбивчі сигнали. НАТО щойно здало Україну путіну – британські ЗМІ
Переклад iPress – 27 червня 2025, 14:08
Гра на дві руки. Як Україна виграє від закордонного оборонного партнерства – Бенджамін Кук
Політика
Гра на дві руки. Як Україна виграє від закордонного оборонного партнерства – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 27 червня 2025, 10:57
Асиметрична війна. Чому нещодавні несподівані атаки України та Ізраїлю мають турбувати Тайвань – War on the Rocks
Політика
Асиметрична війна. Чому нещодавні несподівані атаки України та Ізраїлю мають турбувати Тайвань – War on the Rocks
Переклад iPress – 27 червня 2025, 08:37
Перемога опортунізму над ідеологією.
Політика
Перемога опортунізму над ідеологією. "Таткові" Трампу байдуже НАТО – Bloomberg
Переклад iPress – 26 червня 2025, 14:26
Політика
"Татко" Трамп виходить на перший план. НАТО схиляється перед його вимогами – The Times
Переклад iPress – 26 червня 2025, 11:15
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється