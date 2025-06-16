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Китай розширює свій ядерний арсенал швидше за всі інші країни

16 червня 2025, 16:11
Китай розширює свій ядерний арсенал швидше за всі інші країни
Фото: з вільного доступу
Орієнтовно 100 нових боєголовок виготовляється на рік.

КНР розширює власний ядерний арсенал швидше, ніж будь-яка інша країна. 

Про це йдеться у звіті, оприлюдненому Стокгольмським міжнародним інститутом дослідження проблем миру SIPRI.

Аналітики пишуть, що Китай має щонайменше 600 ядерних боєголовок, а зростання – приблизно 100 нових боєголовок на рік, починаючи з 2023 року. 

У січні цього року Китай завершив чи був близький до завершення будівництва близько 350 нових шахт для МБР в трьох великих пустельних районах на півночі країни та трьох гірських районах на сході.

"Залежно від того, як він вирішить структурувати свої сили, Китай потенційно може мати щонайменше стільки ж МБР, скільки росія або США до кінця десятиліття. Але навіть якщо Китай досягне максимальної прогнозованої кількості в 1500 боєголовок до 2035 року, це все одно становитиме лише близько третини нинішніх ядерних арсеналів рф і США", – йдеться в звіті.

росія і США разом володіють 90% всієї ядерної зброї,  а розміри їхніх відповідних військових запасів залишаються відносно стабільними з 2024 році, проте обидві держави впроваджують масштабні програми модернізації, які можуть збільшити розмір і різноманітність їхніх арсеналів у майбутньому. 

Також ймовірно, що і в росії, і в США розгортання ядерних озброєнь зростатиме в найближчі роки, припускає Інститут дослідження проблем миру, додають в інституті. 

За оцінками аналітиків, майже всі 9 держав, що володіють ядерною зброєю: США росія, Велика Британія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, Північна Корея та Ізраїль, і всі продовжили інтенсивні програми модернізації ядерної зброї у 2024 році.

 
Китайядерна зброя

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