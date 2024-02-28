Китай розширює закон про державну таємницю

Аналітики називають це черговим свідченням посилення уваги Сі Цзіньпіна до національної безпеки.

Китай уперше з 2010 року розширив закон про державну таємницю, включивши до нього "робочу таємницю".

Про це повідомляє Reuters.

Виший законодавчий орган Китаю ухвалив переглянутий закон про охорону державної таємниці — він набуде чинності з 1 травня.

"Дедалі більша увага Китаю до національної безпеки створює невизначеність для бізнесу”, - сказав глава Торгової палати ЄС у Пекіні Єнс Ескелунд.

За його словами, сфера питань, які вважаються "чутливими", здається, постійно розширюється, що ускладнює доступ компаній до інформації, необхідної для прийняття інвестиційних рішень, пов'язаних з їхньою діяльністю в Китаї.

Минулорічні рейди китайських органів до кількох консалтингових компаній, включаючи Mintz Group і Bain & Co., викликали занепокоєння серед іноземної бізнес-спільноти в Китаї, а в березні минулого року в Пекіні за звинуваченням у шпигунстві затримали керівника японської фармацевтичної компанії.

Період громадських консультацій щодо нового закону про національну безпеку в Гонконгу завершується в середу, 28 лютого, на тлі побоювань, що законодавство призведе до подальшого підриву свободи у цьому адміністративному районі.

Державна таємниця в Китаї наразі охоплює різні сфери - від прийняття рішень урядом і Комуністичною партією до військової і дипломатичної діяльності, а також економічного розвитку, науки й технологій.

Оновлений закон вимагає від державних установ і робочих підрозділів захищати інформацію, "яка не є державною таємницею, але може спричинити певні несприятливі наслідки у разі витоку".

У документі додається, що правила щодо конкретного управління робочою таємницею будуть опубліковані окремо, без зазначення дати.

Професор права в Університеті Гонконгу Раян Мітчелл сказав, що додавання "робочої таємниці", схоже, розширює і без того широку сферу застосування закону.

"Цілком ймовірно, що ця зміна має на меті уникнути витоку інформації про організаційну структуру та ієрархію прийняття рішень в державних установах", - додав він.

Переглянутий закон "посилить систематизацію і взаємодію" комплексу законів, що стосуються національної безпеки і державної таємниці, заявив неназваний китайський чиновник, якого цитує агентство Xinhua.

"Цей перегляд чітко вписав партійне управління секретністю в закон", - заявив чиновник, додавши, що онлайн-оператори повинні співпрацювати з відповідними відомствами в розслідуванні та розгляді справ, які можуть стосуватися витоку державної таємниці.

Оновлене законодавство також "посилює" координацію із законом про безпеку даних для управління конфіденційною інформацією.

Ескелунд назвав положення про "робочу таємницю" "розпливчастим" і таким, що суперечить заявленій китайським урядом меті надати пріоритет стабілізації іноземних інвестицій цього року.

"Якщо Китай має намір зміцнити довіру іноземних інвесторів, то в нормативних актах закону необхідно чітко визначити та обмежити сферу застосування цього терміну. Це має запобігти надмірному контролю з боку державних відомств за дотриманням закону, а також гарантувати, що компанії все ще матимуть доступ до законних джерел інформації”, - пояснив він.