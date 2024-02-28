Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Китай розширює закон про державну таємницю

28 лютого 2024, 18:59
Китай розширює закон про державну таємницю
Фото: з вільного доступу
Аналітики називають це черговим свідченням посилення уваги Сі Цзіньпіна до національної безпеки.

Китай уперше з 2010 року розширив закон про державну таємницю, включивши до нього "робочу таємницю".

Про це повідомляє Reuters.

Виший законодавчий орган Китаю ухвалив переглянутий закон про охорону державної таємниці — він набуде чинності з 1 травня.

"Дедалі більша увага Китаю до національної безпеки створює невизначеність для бізнесу”, - сказав глава Торгової палати ЄС у Пекіні Єнс Ескелунд.

За його словами, сфера питань, які вважаються "чутливими", здається, постійно розширюється, що ускладнює доступ компаній до інформації, необхідної для прийняття інвестиційних рішень, пов'язаних з їхньою діяльністю в Китаї.

Минулорічні рейди китайських органів до кількох консалтингових компаній, включаючи Mintz Group і Bain & Co., викликали занепокоєння серед іноземної бізнес-спільноти в Китаї, а в березні минулого року в Пекіні за звинуваченням у шпигунстві затримали керівника японської фармацевтичної компанії.

Період громадських консультацій щодо нового закону про національну безпеку в Гонконгу завершується в середу, 28 лютого, на тлі побоювань, що законодавство призведе до подальшого підриву свободи у цьому адміністративному районі.

Державна таємниця в Китаї наразі охоплює різні сфери - від прийняття рішень урядом і Комуністичною партією до військової і дипломатичної діяльності, а також економічного розвитку, науки й технологій.

Оновлений закон вимагає від державних установ і робочих підрозділів захищати інформацію, "яка не є державною таємницею, але може спричинити певні несприятливі наслідки у разі витоку".

У документі додається, що правила щодо конкретного управління робочою таємницею будуть опубліковані окремо, без зазначення дати.

Професор права в Університеті Гонконгу Раян Мітчелл сказав, що додавання "робочої таємниці", схоже, розширює і без того широку сферу застосування закону.

"Цілком ймовірно, що ця зміна має на меті уникнути витоку інформації про організаційну структуру та ієрархію прийняття рішень в державних установах", - додав він.

Переглянутий закон "посилить систематизацію і взаємодію" комплексу законів, що стосуються національної безпеки і державної таємниці, заявив неназваний китайський чиновник, якого цитує агентство Xinhua.

"Цей перегляд чітко вписав партійне управління секретністю в закон", - заявив чиновник, додавши, що онлайн-оператори повинні співпрацювати з відповідними відомствами в розслідуванні та розгляді справ, які можуть стосуватися витоку державної таємниці.

Оновлене законодавство також "посилює" координацію із законом про безпеку даних для управління конфіденційною інформацією.

Ескелунд назвав положення про "робочу таємницю" "розпливчастим" і таким, що суперечить заявленій китайським урядом меті надати пріоритет стабілізації іноземних інвестицій цього року.

"Якщо Китай має намір зміцнити довіру іноземних інвесторів, то в нормативних актах закону необхідно чітко визначити та обмежити сферу застосування цього терміну. Це має запобігти надмірному контролю з боку державних відомств за дотриманням закону, а також гарантувати, що компанії все ще матимуть доступ до законних джерел інформації”, - пояснив він.

Китайдержавна таємниця

Останні матеріали

Треба мислити нестандартно. Як зробити життя путіна нестерпним – Тімоті Еш
Політика
Треба мислити нестандартно. Як зробити життя путіна нестерпним – Тімоті Еш
Переклад iPress – 28 лютого 2024, 16:38
Війна, яку путін не може виграти. У війні в довгу Давиду значно важче перемогти Голіафа – Лоуренс Фрідман
Політика
Війна, яку путін не може виграти. У війні в довгу Давиду значно важче перемогти Голіафа – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 28 лютого 2024, 12:39
Макрон обіцяє зробити
Макрон обіцяє зробити "все, що потрібно" і пропонує відправити війська в Україну. Що стоїть за його риторикою – Politico
Переклад iPress – 28 лютого 2024, 03:24
Справа Смірнова та російський агент Андрій Деркач. Республіканці MAGA – корисні ідіоти російської розвідки – Mother Jones
Політика
Справа Смірнова та російський агент Андрій Деркач. Республіканці MAGA – корисні ідіоти російської розвідки – Mother Jones
Переклад iPress – 27 лютого 2024, 15:34
Українські сили відійшли далі на Захід в районі Авдіївки. А з Роботиного витіснили орків – Том Купер
Політика
Українські сили відійшли далі на Захід в районі Авдіївки. А з Роботиного витіснили орків – Том Купер
Переклад iPress – 27 лютого 2024, 13:00
Два роки по тому. На тлі волі та відваги України нерішучість Заходу – це ганьба – Мік Раян
Політика
Два роки по тому. На тлі волі та відваги України нерішучість Заходу – це ганьба – Мік Раян
Переклад iPress – 27 лютого 2024, 08:54
Стережіться слабкої людини. Тих, хто блокує допомогу Україні, опанував страх – Тімоті Снайдер
Політика
Стережіться слабкої людини. Тих, хто блокує допомогу Україні, опанував страх – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 26 лютого 2024, 16:54
США нищать всі досягнення України на фронті. У Південній Кароліні для України кращі результати, ніж очікувалося – Філліпс О'Брайен
Політика
США нищать всі досягнення України на фронті. У Південній Кароліні для України кращі результати, ніж очікувалося – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 лютого 2024, 12:35
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється