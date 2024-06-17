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Китай розширив свій арсенал ядерної зброї – The Hill

17 червня 2024, 10:15
Китай розширив свій арсенал ядерної зброї – The Hill
Фото: з вільного доступу
Експерти прогнозують гонку ядерних озброєнь у світі.

Китай продовжує нарощувати кількість ядерних боєголовок, і до 2030 року за цим показником може зрівнятися зі США та росією.

Про це пише The Hill з посиланням на доповідь Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

"Китай розширює свій ядерний арсенал швидше, ніж будь-яка інша країна. Але майже в усіх державах, що мають ядерну зброю, є або плани, або значний поштовх до збільшення своїх ядерних сил", – прокоментував старший науковий співробітник SIPRI Ханс Крістенсен. 

Фахівці  SIPRI підрахували, що китайські запаси ядерної зброї зросли з 410 до приблизно 500  боєголовок у 2023 році і до 2030 року можуть сягнути 1000 боєголовок.

"Хоча загальна кількість ядерних боєголовок у світі продовжує падати, оскільки зброю часів холодної війни поступово демонтують, на жаль, ми продовжуємо спостерігати щорічне збільшення кількості нових ядерних боєголовок. Схоже, що ця тенденція продовжуватиметься і, ймовірно, прискориться в найближчі роки, і це викликає занепокоєння", – заявив директор SIPRI Ден Сміт.  

За його даними, зараз у світі розгорнуто і перебуває у бойовій готовності близько 2,1 тис. ядерних ракет, майже всі вони належать США та росії. 

Китайядерна зброявійна в Україніросія-агресор

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