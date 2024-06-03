Китай шукає глушилки для безпілотників для російських покупців – FT

Повідомлення про закупівлю слідує за занепокоєнням США та Європи щодо продажу Китаєм товарів подвійного призначення москві.

Минулого місяця китайський торговий представник намагався придбати обладнання для глушіння безпілотників для російських покупців, підкреслюючи тісні зв'язки між двома країнами. Урядова Асоціація сприяння торгівлі з росією провінції Гуандун, яка була створена минулого року, щоб допомогти російським покупцям купувати товари від вантажівок до човнів, розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі WeChat "повідомлення про закупівлю іноземними підприємствами обладнання [для безпілотних літальних апаратів]".

Про це повідомляє Financial Times.

Згідно з даними Асоціації, покупці хотіли "генератори перешкод, детектори безпілотників (торгові назви BorisTone, Assel Labs, Bulat) або інші подібні технологічні рішення, засоби боротьби з БПЛА та глушилки діапазону частот зв'язку". Покупці хотіли придбати вітчизняний аналог детекторів дронів "Булат", розроблених петербурзькою компанією 3mx. У 3mx заявили, що ці детектори використовувалися "на передовій" під час війни в Україні.

Оголошення про закупівлю було розміщене 22 травня, а згодом видалене. Представник Асоціації повідомив Financial Times, що оголошення було "якоюсь помилкою, тому ми його видалили". Перед тим, як покласти слухавку, він заявив, що російські покупці насправді шукали "дитячі іграшки" — попри детальний опис обладнання для виявлення безпілотників в оголошенні.

США неодноразово заявляли, що хочуть припинити поставки для російської оборонної промисловості через Китай, який вони вважають життєво важливим маршрутом для підтримки військової машини владіміра путіна.

"Китайські фірми можуть або вести бізнес у наших країнах, або оснащувати російську військову машину товарами подвійного призначення. Вони не можуть робити й те, і інше", — заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо.