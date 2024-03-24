Китай скасував угоду на 500 000 тонн пшениці з США

Замість американського зерна Китай віддав перевагу дешевому російському товару.

В час, коли відчайдушні польські фермери-конфедерати докладають надзусиль для припинення будь якого руху через український кордон нібито через дешеве збіжжя, російська пшениця продовжує затоплювати європейській та інші ринки.

Про це пише "Інфоіндустрія" з посиланням на ICIS.

Це чинить тиск на ціни не тільки в Європі, а також в США, які втрачають можливості власного експорту, чим із задоволенням користуються китайці.

В результаті цих подій, Китай скасував покупку понад 500 000 тон пшениці у США, натомість віддав перевагу дешевому російському товару.

Також активні поставки кукурудзи з Південної Америки продовжують впливати на ціни в світі.

Щодо сої ситуація інша. Інтенсивні опади в Аргентині можуть призвести до втрат врожаю країни, тоді, як Бразилія також потерпає від несприятливих погодних умов в останній час.

Глобальні ціни на збіжжя впали на 10-20% за рік, що призвело до зменшення доходів фермерів в усьому світі. Українські аграрії втратили вдвічі більше доходів внаслідок багатьох чинників, викликаних російсько-українською війною.

Раніше ми писали про те, що, за даними Державної прикордонної служби України, польські фермери не випускають з України вантажівки на двох пунктах пропуску. Йдеться про ПП "Ягодин" та "Рава-Руська". Останнім часом там фіксуються нульові показники перетину кордону на виїзд з України. На цих напрямках сукупно перебувають в черзі близько 500 вантажівок. Крім того, також є черги по трьох напрямках — Словаччині, Угорщині та Румунії.