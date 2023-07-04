Китай скасував запланований візит глави дипломатії ЄС

Пекін поінформував Брюссель про неможливість приїзду Жозепа Борреля у заплановані дати наступного тижня.

Китай скасував заплановану на наступний тиждень поїздку до Пекіну високого представника Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на прессекретарку зовнішньополітичної служби ЄС Набілу Массралі.

"На жаль, китайські колеги поінформували нас про те, що заплановані дати наступного тижня більше неможливі, і тепер ми повинні шукати альтернативи", – йдеться у заяві речниці.

Причини скасування та можливі дати майбутнього візиту не вказані.

Раніше агентство Bloomberg із посиланням на посла ЄС у Пекіні Хорхе Толедо повідомило, що Боррель наступного тижня відвідає Китай для зустрічі з міністром закордонних справ КНР Цінь Ганом та іншими офіційними особами.