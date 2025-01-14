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Китай скуповує нафту, щоб уникнути зриву поставок через санкції – Bloomberg

14 січня 2025, 15:35
Китай скуповує нафту, щоб уникнути зриву поставок через санкції – Bloomberg
Фото: з вільного доступу
У Китаї особливо затребувані вантажі на лютий
Державні нафтові компанії та великі приватні нафтопереробні підприємства Китаю скуповують сиру нафту з Близького Сходу та інших країн. Пекін побоюється перебоїв у постачанні палива через посилення санкцій проти рф та Ірану.
 
Про це пише видання Bloomberg.
 
Компанії, включно з Cnooc, Shandong Yulong Petrochemical Co і Jiangsu Eastern Shenghong Co, направили термінові запити на купівлю нафти для оперативного постачання, повідомили трейдери у вівторок, додавши, що розглядаються різні сорти нафти з Близького Сходу, з Африки та Америки. За їхніми словами, особливо затребувані вантажі на лютий.
 
Дії деяких найбільших китайських покупців нафти викликані побоюваннями, що невеликим приватним НПЗ, які й так перебувають під тиском, доведеться знизити операційні ставки та скоротити виробництво пального, якщо вони більше не матимуть доступу до російської та іранської нафти, яка продається з великою знижкою.
 
Якщо ці дрібні компанії зазнають невдачі, більшим державним НПЗ доведеться втрутитися, щоб запобігти нестачі палива на внутрішньому ринку, забираючи частку ринку, але гарантуючи енергетичну безпеку, яка є пріоритетом Пекіна.
Китайнафтавійна в Україніросія окупанти

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