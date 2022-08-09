RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Китай скуповує російський скраплений газ за півціни

Японія та Південна Корея, які традиційно є основними одержувачами сахалінського СПГ, припинили закупівлю спотових поставок із заводу після вторгнення росії в Україну
Китай скуповує російський скраплений газ за півціни Фото: з вільного доступу

Експортний завод СПГ "Сахалін-2" на Далекому Сході росії продав кілька партій до Китаю з постачанням до грудня майже по половині поточної спотової ціни.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

Таким чином Китай може забезпечити собі дешевші постачання та перепродувати газ підприємствам у Європі та Азії. Японія та Південна Корея, які традиційно є основними одержувачами сахалінського СПГ, припинили закупівлю спотових поставок із заводу після вторгнення росії в Україну.

"російські постачання все ще пробиваються на ринок, просто з реорганізацією торгових потоків через учасників ринку, які не заперечують проти прийому російських вантажів", – сказав Сол Кавонік, енергетичний аналітик Credit Suisse.

Імпорт СПГ до Китаю з росії зріс у серпні до найвищого рівня як мінімум за два роки, згідно з даними відстеження суден, зібраними Bloomberg. Тим часом поставки зі США різко впали, оскільки китайські імпортери перенаправляють вантажі до Європи, отримуючи величезний прибуток.

Раніше iPress повідомляв, що Китай та росія домовилися про оплату за постачання газу в рублях та юанях.
 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 09 2022 09:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Українські бойові бджоли не підведуть, але… Дефіциту меду не буде, з експортом не склалося, проте ціни зростають

Українські бойові бджоли не підведуть, але… Дефіциту меду не буде, з експортом не склалося, проте ціни зростають

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.