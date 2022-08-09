Китай скуповує російський скраплений газ за півціни

Експортний завод СПГ "Сахалін-2" на Далекому Сході росії продав кілька партій до Китаю з постачанням до грудня майже по половині поточної спотової ціни.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

Таким чином Китай може забезпечити собі дешевші постачання та перепродувати газ підприємствам у Європі та Азії. Японія та Південна Корея, які традиційно є основними одержувачами сахалінського СПГ, припинили закупівлю спотових поставок із заводу після вторгнення росії в Україну.

"російські постачання все ще пробиваються на ринок, просто з реорганізацією торгових потоків через учасників ринку, які не заперечують проти прийому російських вантажів", – сказав Сол Кавонік, енергетичний аналітик Credit Suisse.

Імпорт СПГ до Китаю з росії зріс у серпні до найвищого рівня як мінімум за два роки, згідно з даними відстеження суден, зібраними Bloomberg. Тим часом поставки зі США різко впали, оскільки китайські імпортери перенаправляють вантажі до Європи, отримуючи величезний прибуток.