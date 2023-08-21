Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Китай спростував військові постачання росії

21 серпня 2023, 15:43
Китай спростував військові постачання росії
Фото: з вільного доступу
Китайська сторона вважає подібні повідомлення "злими намірами окремих ЗМІ" та виступає проти безпідставних закидів.

Міністерство закордонних справ Китаю заперечує постачання росії китайських компонентів і комплектуючих для виробництва зброї, яку країна-агресор використовує у війні проти України.

Про це заявив речник МЗС Ван Веньбін, повідомляє "Укрінформ".

"Китай завжди виважено й відповідально ставиться до експорту товарів військового призначення", - сказав Веньбін.

За його словами підходи й практики Китаю в цьому питанні є послідовними й прозорими, тож китайська сторона вважає подібні повідомлення "злими намірами окремих ЗМІ" та виступає проти безпідставних закидів.

"Стосовно українського питання, Китай послідовно просуває мирні переговори та продовжуватиме відігравати конструктивну роль у послабленні напруженості", - зазначив речник МЗС.

Раніше видання The Telegraph повідомляло, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну Китай передавав росії гелікоптери, безпілотники, приціли та компоненти для військового виробництва.

Розслідувачі видання пишуть, що російські підсанкційні компанії, що займаються виробництвом бронетехніки, ракетних установок та стратегічних бомбардувальників отримували від Китаю компоненти.

Китайзброярф тероризм

Останні матеріали

путін націлений на переобрання. Тож ціна війни може лише зростати – The Guardian
Бізнес & Фінанси
путін націлений на переобрання. Тож ціна війни може лише зростати – The Guardian
Переклад iPress – 21 серпня 2023, 17:08
Висота 166, схоже, під українським контролем. Але є в росіян і прямі попадання:
Cуспільство
Висота 166, схоже, під українським контролем. Але є в росіян і прямі попадання: "Луна-25" у Місяць – Том Купер
Переклад iPress – 21 серпня 2023, 11:59
Не слід читати Washington Post. ЗСУ просуваються і знищують російську артилерію – Філліпс О'Брайен
Політика
Не слід читати Washington Post. ЗСУ просуваються і знищують російську артилерію – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 серпня 2023, 00:20
Швейцарія – новий рай для відмивання грошей. Прокуратура і суди в долі – розслідування Вадима Клейнера
Бізнес & Фінанси
Швейцарія – новий рай для відмивання грошей. Прокуратура і суди в долі – розслідування Вадима Клейнера
Переклад iPress – 18 серпня 2023, 16:27
Історія зради: команда Байдена продовжує переговори про Україну без України – Гаррі Каспаров. Частина 2
Політика
Історія зради: команда Байдена продовжує переговори про Україну без України – Гаррі Каспаров. Частина 2
Переклад iPress – 18 серпня 2023, 12:06
TAURUS та ATACMS замість Х-55. Чому Захід морально зобов'язаний надати Україні ракети – Welt
TAURUS та ATACMS замість Х-55. Чому Захід морально зобов'язаний надати Україні ракети – Welt
Переклад iPress – 18 серпня 2023, 08:45
Україна бореться за виживання. То чому ж союзники нервують через надання їй зброї? – Еліот Коен
Політика
Україна бореться за виживання. То чому ж союзники нервують через надання їй зброї? – Еліот Коен
Переклад iPress – 17 серпня 2023, 14:47
Історія зради. Команда Байдена продовжує переговори про Україну без України – Гаррі Каспаров. Частина 1
Політика
Історія зради. Команда Байдена продовжує переговори про Україну без України – Гаррі Каспаров. Частина 1
Переклад iPress – 17 серпня 2023, 13:51
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється