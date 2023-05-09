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ПОЛІТИКА

Китай стає дедалі більше суперником, ніж партнером ЄС – Шольц

09 травня 2023, 16:19
Китай стає дедалі більше суперником, ніж партнером ЄС – Шольц
Фото: wikipedia
Шольц виклав своє бачення реформованого та розширеного блоку, який має виступати єдиним фронтом із питань, включаючи відносини з Китаєм, якщо він хоче відігравати провідну глобальну роль.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Європейський Союз зменшити свою залежність від Китаю, звинувативши уряд у Пекіні у тому, що він все більше виступає у ролі суперника та конкурента, а не партнера.

Про це повідомляє Bloomberg.

Виступаючи перед Європарламентом у Страсбурзі з нагоди Дня Європи, Шольц виклав своє бачення реформованого та розширеного блоку, який має виступати єдиним фронтом із питань, включаючи відносини з Китаєм, якщо він хоче відігравати провідну глобальну роль.

"Наші відносини з Китаєм вдало описуються тріадою "партнер, конкурент, системний суперник" - хоча, безперечно, суперництво та конкуренція з боку Китаю посилилися, - сказав Шольц. - ЄС знає про цей розвиток подій та реагує відповідним чином".

Шольц сказав, що він згоден з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у тому, що блок із 27 країн не повинен прагнути до негайного розриву зв'язків з Китаєм, а "розумного зниження ризиків".

Він додав, що ЄС має вийти на країни так званого глобального півдня та запропонувати нові партнерські відносини та торговельні угоди, які створять робочі місця та багатство в Африці, Азії та Південній Америці. На думку Шольца, це також допоможе зменшити економічну залежність від Китаю.

Китай є найважливішим торговим партнером Німеччини, і розрив усталених ділових зв'язків завдасть шкоди найбільшій економіці Європи.

Водночас напруженість у відносинах з Пекіном посилилася через дедалі більш агресивну позицію Китаю щодо Тайваню. Напад росії на Україну виявив надмірну залежність Німеччини від російських викопних видів палива, і Шольц та його уряд прагнуть уникнути подібної помилки з Китаєм у таких галузях, як технології та сировина.

ЄС працює над новою стратегією блоку щодо Китаю, яка обговорюватиметься державами-членами у червні.

Повторивши основні пункти виступу у Празі у серпні минулого року, Шольц закликав до перегляду процесу прийняття рішень у ЄС та повторив пропозицію про те, що для прийняття рішень у таких галузях, як зовнішня політика та податки, має використовуватись голосування більшістю голосів замість нинішньої вимоги одностайності.

Він додав, що ЄС має стримати свої обіцянки про розширення, особливо щодо західнобалканських країн, які чекали на приєднання близько двох десятиліть.

ЄСКитайШольц

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