Китай став головним постачальником для воєнної машини росії – The Economist

Пекін, ймовірно, міг передати також і летальну зброю.

Китай дедалі більше зміцнює свою роль як головного технічного та військового партнера росії, ймовірно, вже перейшовши межу в постачанні летальної зброї.

Про це повідомляє The Economist.

Видання як приклад наводить ударні безпілотники типу "Шахед", які зараз масово виробляє росія. Раніше дрони були начинені американською мікроелектронікою, яку контрабандою ввозили через Азію для обходу санкцій.

Проте зараз "Шахеди" оснащені китайськими деталями. За даними ГУР Міноборони, такі дрони мають антени китайського виробництва. Один екземпляр містив лише два американські компоненти з 15.

The Economist зазначає, що з 2022 року Китай обережно надавав військову допомогу росії. За словами українських та європейських чиновників, він відхилив деякі російські запити на допомогу та обладнання.

Пекін уникав масштабних постачань готових боєприпасів або летальної зброї, які могли б спровокувати американські чи європейські санкції.

"Але є ознаки того, що Китай підійшов до цієї межі (у постачанні летальної зброї, - ред.) - і, можливо, перетнув її", - пише The Economist.

Західні чиновники повідомили виданню, що Китай надає росії різні форми підтримки з 2023 року, включаючи критично важливі компоненти озброєння та цивільні дрони. Але важливо, що ці чиновники також вказують на "невелику кількість артилерійських боєприпасів та військових дронів".

Досі публічних доказів передачі артилерійських боєприпасів з Китаю не було. На початку 2023 року Китай розглядав можливість постачання росії партії снарядів калібру 122 мм та 152 мм, але немає жодних ознак того, що він зробив це у великих масштабах.

Пізніше того ж року українські війська виявили мінометні снаряди китайського виробництва поблизу Мелітополя. Проте незрозуміло, чи були ці постачання безпосередньо з Китаю чи через треті країни.

"На практиці китайська зброя набагато менш життєво важлива для росії, ніж китайські компоненти та інструменти", - додає видання.

Попри заяви про "нейтральну позицію" у війні проти України, Китай продовжує активно співпрацювати з росією. Зокрема, китайські компанії постачають москві товари подвійного призначення, які можуть бути використані для виробництва зброї.