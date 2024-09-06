Китай став вирішальним фактором у війні рф проти України – Столтенберг
06 вересня 2024, 17:11
Фото: 5 канал
Пекін забезпечує виробництво багатьох видів зброї, які використовує РФ, зазначив генсек НАТО.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Китай став вирішальним фактором у війні росії проти України. Таку заяву він зробив під час спілкування з журналістами в Осло.
Про це передає Reuters.
За його словами, Пекін забезпечує виробництво багатьох видів зброї, які використовує рф.
При цьому генсек НАТО звернувся до Китаю із закликом:
"Я закликаю Китай припинити підтримку незаконної війни росії", – наголомив Столтенберг.
Столтенберг також попередив, що постійне розпалювання Пекіном війни в Україні може негативно позначитися на його інтересах і репутації.