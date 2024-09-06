Китай став вирішальним фактором у війні рф проти України – Столтенберг

Пекін забезпечує виробництво багатьох видів зброї, які використовує РФ, зазначив генсек НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Китай став вирішальним фактором у війні росії проти України. Таку заяву він зробив під час спілкування з журналістами в Осло.

За його словами, Пекін забезпечує виробництво багатьох видів зброї, які використовує рф.

При цьому генсек НАТО звернувся до Китаю із закликом: