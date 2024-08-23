Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Китай та білорусь зміцнюють співпрацю – Reuters

23 серпня 2024, 11:33
Китай та білорусь зміцнюють співпрацю – Reuters
Фото: з вільного доступу
До мінська після москви завітав прем'єр-міністр Китаю Лі Цян.

Прем'єр-міністр Китаю Лі Цян відвідав мінськ після завершення свого візиту до москви. Після зустрічі з білоруським прем'єр-міністром Романом Головченком сторони оголосили про посилення співпраці у сферах торгівлі, безпеки, енергетики та фінансів.

Про це повідомляє  Reuters.

Основні пункти заяви:
 
- Зміцнення співпраці у промислових ланцюгах поставок та спрощення торгівлі.
 
- Поглиблення співпраці білорусі з Великою затокою Гуандун-Гонконг-Макао.
 
- Підтвердження активної підтримки білоруссю ініціативи Китаю "Один пояс, один шлях"
.
- Відзначення динамічного розвитку китайсько-білоруських відносин протягом 32 років.
 
За даними китайського видання, КНР є другим за величиною торговим партнером білорусі та її найбільшим торговим партнером в Азії. Торік двостороння торгівля перевищила 8,4 мільярда доларів.
 
Як відомо, Лі прибув до білорусі в четвер після завершення свого першого візиту до росії в якості прем'єр-міністра Китаю.
Білорусьвійна в Українікитай.росія окупанти

Останні матеріали

Курська наступальна операція. Знищувати ворога на його території – це круто! – Ендрю Таннер
Політика
Курська наступальна операція. Знищувати ворога на його території – це круто! – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 23 серпня 2024, 12:34
Вторгнення України в Курськ. Зміна наративу – Лоуренс Фрідман
Політика
Вторгнення України в Курськ. Зміна наративу – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 22 серпня 2024, 18:39
Їжа для роздумів. Як соцмережі відреагували би на бої ВМС США в Тихому океані, якщо б вони ставилися до них, як до України – Том Купер
Політика
Їжа для роздумів. Як соцмережі відреагували би на бої ВМС США в Тихому океані, якщо б вони ставилися до них, як до України – Том Купер
Переклад iPress – 22 серпня 2024, 15:02
Вторгнення? Яке вторгнення? Як путін применшує значення української наступальної операції на Курській дузі – Atlantic Council
Політика
Вторгнення? Яке вторгнення? Як путін применшує значення української наступальної операції на Курській дузі – Atlantic Council
Переклад iPress – 22 серпня 2024, 12:24
Втрати росіян б'ють усі рекорди. ФСБ так ефективно проводить операції в Курську, що варто їм подякувати від ЗСУ – Том Купер
Політика
Втрати росіян б'ють усі рекорди. ФСБ так ефективно проводить операції в Курську, що варто їм подякувати від ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 21 серпня 2024, 23:44
Дилема Курської наступальної операції. Чи можуть Україна і росія продовжувати проводити дві великі наземні кампанії? – Мік Раян
Політика
Дилема Курської наступальної операції. Чи можуть Україна і росія продовжувати проводити дві великі наземні кампанії? – Мік Раян
Переклад iPress – 21 серпня 2024, 15:45
Десять днів у Курській області. Хронологія та аналіз – Ендрю Таннер
Політика
Десять днів у Курській області. Хронологія та аналіз – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 21 серпня 2024, 12:48
Курська область. російський туман війни – Том Купер
Політика
Курська область. російський туман війни – Том Купер
Переклад iPress – 21 серпня 2024, 09:27
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється