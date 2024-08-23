Китай та білорусь зміцнюють співпрацю – Reuters
23 серпня 2024, 11:33
Фото: з вільного доступу
До мінська після москви завітав прем'єр-міністр Китаю Лі Цян.
Прем'єр-міністр Китаю Лі Цян відвідав мінськ після завершення свого візиту до москви. Після зустрічі з білоруським прем'єр-міністром Романом Головченком сторони оголосили про посилення співпраці у сферах торгівлі, безпеки, енергетики та фінансів.
Про це повідомляє Reuters.
Основні пункти заяви:
- Зміцнення співпраці у промислових ланцюгах поставок та спрощення торгівлі.
- Поглиблення співпраці білорусі з Великою затокою Гуандун-Гонконг-Макао.
- Підтвердження активної підтримки білоруссю ініціативи Китаю "Один пояс, один шлях"
.
- Відзначення динамічного розвитку китайсько-білоруських відносин протягом 32 років.
За даними китайського видання, КНР є другим за величиною торговим партнером білорусі та її найбільшим торговим партнером в Азії. Торік двостороння торгівля перевищила 8,4 мільярда доларів.
Як відомо, Лі прибув до білорусі в четвер після завершення свого першого візиту до росії в якості прем'єр-міністра Китаю.