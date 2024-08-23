Китай та білорусь зміцнюють співпрацю – Reuters

До мінська після москви завітав прем'єр-міністр Китаю Лі Цян.

Прем'єр-міністр Китаю Лі Цян відвідав мінськ після завершення свого візиту до москви. Після зустрічі з білоруським прем'єр-міністром Романом Головченком сторони оголосили про посилення співпраці у сферах торгівлі, безпеки, енергетики та фінансів.

Про це повідомляє Reuters.

Основні пункти заяви:

- Зміцнення співпраці у промислових ланцюгах поставок та спрощення торгівлі.

- Поглиблення співпраці білорусі з Великою затокою Гуандун-Гонконг-Макао.

- Підтвердження активної підтримки білоруссю ініціативи Китаю "Один пояс, один шлях"

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- Відзначення динамічного розвитку китайсько-білоруських відносин протягом 32 років.

За даними китайського видання, КНР є другим за величиною торговим партнером білорусі та її найбільшим торговим партнером в Азії. Торік двостороння торгівля перевищила 8,4 мільярда доларів.

Як відомо, Лі прибув до білорусі в четвер після завершення свого першого візиту до росії в якості прем'єр-міністра Китаю.