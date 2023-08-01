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Китай та ОАЕ вперше проведуть спільні військові навчання

01 серпня 2023, 08:07
Китай та ОАЕ вперше проведуть спільні військові навчання
Фото: з вільного доступу
Терміни, склад учасників та інші деталі маневрів у відомстві не повідомили.

Військово-повітряні сили Китаю та Об'єднаних Арабських Еміратів у серпні вперше проведуть спільні навчання.

Про це повідомляє Міноборони КНР.

Відповідно до річного плану та консенсусу, досягнутого між Китаєм і Об’єднаними Арабськими Еміратами, спільні навчання ВПС під назвою Falcon Shield-2023 пройдуть у серпні в китайському Сіньцзяні.

"Це перше спільне навчання обох військово-повітряних сил, спрямоване на поглиблення прагматичних обмінів і співпраці між двома військами та посилення взаєморозуміння та довіри", - йдеться у повідомлення міноборони КНР.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час виступу перед військовим командуванням Східного театру воєнних дій заявив, що очікує від своєї армії кращої підготовки до війни та у плануванні бойових дій. Китайський очільник зазначив, що світ вступив у новий період потрясінь та змін.

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