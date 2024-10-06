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Китай та Північна Корея посилять двостороннє співробітництво – Reuters

06 жовтня 2024, 15:23
Китай та Північна Корея посилять двостороннє співробітництво – Reuters
Сі Цзіньпін та Кім Чен Ин дали один одному обіцянки.

Лідери Китаю та Північної Кореї пообіцяли посилити двостороннє співробітництво між країнами. Сьогодні вони відзначають 75-ту річницю встановлення дипломатичних відносин.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на державне інформаційне агентство Пхеньяну KCNA.

"Я надаю великого значення розвитку відносин між Китаєм і КНДР", – заявив у своєму зверненні лідер Китаю Сі Цзіньпін.
 
Він додав, що Пекін готовий продовжувати "писати нову главу" у відносинах шляхом зміцнення комунікацій і співпраці. Своєю чергою північнокорейський диктатор Кім Чен Ин пообіцяв "неухильно прагнути до консолідації та розвитку відносин дружби та співпраці між КНДР і Китаєм, як того вимагає нова ера".
 
Журналісти вказують, що Китай є найбільшим торговим партнером Північної Кореї. Країни мають спільну історію, а
 
Пекін підтримував Пхеньян під час Корейської війни, унаслідок якої утворилися дві Кореї. Проте у КНР стримано відреагували на підписання договору про "всеосяжне партнерство" між російським диктатором путіним та Кім Чен Ином у червні.
Сі ЦзіньпінКИМ ЧЕН ИНвійна в Україніросія окупанти

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