Китай та Північна Корея посилять двостороннє співробітництво – Reuters
06 жовтня 2024, 15:23
Сі Цзіньпін та Кім Чен Ин дали один одному обіцянки.
Лідери Китаю та Північної Кореї пообіцяли посилити двостороннє співробітництво між країнами. Сьогодні вони відзначають 75-ту річницю встановлення дипломатичних відносин.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на державне інформаційне агентство Пхеньяну KCNA.
"Я надаю великого значення розвитку відносин між Китаєм і КНДР", – заявив у своєму зверненні лідер Китаю Сі Цзіньпін.
Він додав, що Пекін готовий продовжувати "писати нову главу" у відносинах шляхом зміцнення комунікацій і співпраці. Своєю чергою північнокорейський диктатор Кім Чен Ин пообіцяв "неухильно прагнути до консолідації та розвитку відносин дружби та співпраці між КНДР і Китаєм, як того вимагає нова ера".
Журналісти вказують, що Китай є найбільшим торговим партнером Північної Кореї. Країни мають спільну історію, а
Пекін підтримував Пхеньян під час Корейської війни, унаслідок якої утворилися дві Кореї. Проте у КНР стримано відреагували на підписання договору про "всеосяжне партнерство" між російським диктатором путіним та Кім Чен Ином у червні.