Китай та Північна Корея посилять двостороннє співробітництво – Reuters

Сі Цзіньпін та Кім Чен Ин дали один одному обіцянки.

Лідери Китаю та Північної Кореї пообіцяли посилити двостороннє співробітництво між країнами. Сьогодні вони відзначають 75-ту річницю встановлення дипломатичних відносин.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на державне інформаційне агентство Пхеньяну KCNA.

"Я надаю великого значення розвитку відносин між Китаєм і КНДР", – заявив у своєму зверненні лідер Китаю Сі Цзіньпін.

Він додав, що Пекін готовий продовжувати "писати нову главу" у відносинах шляхом зміцнення комунікацій і співпраці. Своєю чергою північнокорейський диктатор Кім Чен Ин пообіцяв "неухильно прагнути до консолідації та розвитку відносин дружби та співпраці між КНДР і Китаєм, як того вимагає нова ера".

Журналісти вказують, що Китай є найбільшим торговим партнером Північної Кореї. Країни мають спільну історію, а

Пекін підтримував Пхеньян під час Корейської війни, унаслідок якої утворилися дві Кореї. Проте у КНР стримано відреагували на підписання договору про "всеосяжне партнерство" між російським диктатором путіним та Кім Чен Ином у червні.