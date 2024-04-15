Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Китай та рф продають замасковану під брухт мідь, щоб обійти санкції – Reuters

15 квітня 2024, 13:13
Китай та рф продають замасковану під брухт мідь, щоб обійти санкції – Reuters
Фото: з вільного доступу
Продажі нового металу, замаскованого під брухт почалися у грудні.

російська мідна компанія (РМК) та китайські фірми продовжують ухилятися від податків і обходити наслідки західних санкцій. Вони торгують новою мідною катанкою, замаскованою під брухт.

Про це повідомляє видання Reuters.

За словами джерел видання, мідну катанку подрібнював посередник у віддаленому Сіньцзян-Уйгурському районі, тому її важко було відрізнити від брухту. Це давало змогу експортерам та імпортерам отримувати вигоду від різниці в тарифах, що застосовуються до брухту і нового металу.
У грудні російське експортне мито на мідну катанку становило 7%, це нижче за 10%-ве мито на брухт. Імпорт мідної катанки в Китай оподатковується в розмірі 4%, а на імпорт російського брухту мито не поширюється.

Продажі нового металу, замаскованого під брухт почалися у грудні, і відображають розбіжності між китайськими та російськими даними.

Дані митниці Китаю свідчать про те, що з грудня країна закупила значно більше мідного брухту в росії, тоді як російські дані, отримані Reuters від постачальника комерційних даних, свідчать про те, що обсяг брухту, що експортується до країни, яка є найбільшим торговим партнером, був незначним.

Китай став для компаній з рф одним з основних напрямків, що експортують свої товари, після того, як Сполучені Штати запровадили санкції проти росії за її вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Країни Заходу постійно запроваджують обмеження проти рф за її війну в Україні та іншу зловмисну діяльність. Водночас чиновники вважають, що вже введених санкцій недостатньо і закликають до їхнього посилення.

 

війна в Україніросія окупантиКитайсанкціі проти росії

Останні матеріали

Коаліція лиходіїв. Напад Ірану на Ізраїль – лише одна кампанія в набагато більшому конфлікті – Еліот Коен
Політика
Коаліція лиходіїв. Напад Ірану на Ізраїль – лише одна кампанія в набагато більшому конфлікті – Еліот Коен
Переклад iPress – 15 квітня 2024, 16:32
Подвійні стандарти Сполучених Штатів у захисті союзників. Як створюються передумови для розповсюдження ядерної зброї – Філліпс О'Брайен
Політика
Подвійні стандарти Сполучених Штатів у захисті союзників. Як створюються передумови для розповсюдження ядерної зброї – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 15 квітня 2024, 11:35
Союзники можуть збивати дрони та ракети націлені на Ізраїль на території інших країн. Тоді чому це не можна робити для України?
Політика
Союзники можуть збивати дрони та ракети націлені на Ізраїль на території інших країн. Тоді чому це не можна робити для України?
Переклад iPress – 15 квітня 2024, 08:48
Захід дуже сильно облажався. Україні бракує пілотів для F-16 та ППО для захисту електростанцій – Том Купер
Політика
Захід дуже сильно облажався. Україні бракує пілотів для F-16 та ППО для захисту електростанцій – Том Купер
Переклад iPress – 14 квітня 2024, 15:55
Республіканська партія – партія путіна. Поглинання її росіянами – чи не найуспішніша операція впливу в історії – The Bulwark
Політика
Республіканська партія – партія путіна. Поглинання її росіянами – чи не найуспішніша операція впливу в історії – The Bulwark
Переклад iPress – 12 квітня 2024, 15:29
Політика
"Зараз не звичайний час". Світ у стані війни, і немає лідера – The Hill
Переклад iPress – 12 квітня 2024, 11:59
Політика
"Сподіваюся, Україна програє". Що євродепутати сказали російському пропагандистському каналу – Politico
Переклад iPress – 12 квітня 2024, 08:41
російська кампанія в Україні у 2024 році. Як забезпечити росії поразку, знаючи про можливі успіхи? – Мік Раян
Технології
російська кампанія в Україні у 2024 році. Як забезпечити росії поразку, знаючи про можливі успіхи? – Мік Раян
Переклад iPress – 11 квітня 2024, 16:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється