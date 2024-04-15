Китай та рф продають замасковану під брухт мідь, щоб обійти санкції – Reuters
російська мідна компанія (РМК) та китайські фірми продовжують ухилятися від податків і обходити наслідки західних санкцій. Вони торгують новою мідною катанкою, замаскованою під брухт.
Про це повідомляє видання Reuters.
За словами джерел видання, мідну катанку подрібнював посередник у віддаленому Сіньцзян-Уйгурському районі, тому її важко було відрізнити від брухту. Це давало змогу експортерам та імпортерам отримувати вигоду від різниці в тарифах, що застосовуються до брухту і нового металу.
У грудні російське експортне мито на мідну катанку становило 7%, це нижче за 10%-ве мито на брухт. Імпорт мідної катанки в Китай оподатковується в розмірі 4%, а на імпорт російського брухту мито не поширюється.
Продажі нового металу, замаскованого під брухт почалися у грудні, і відображають розбіжності між китайськими та російськими даними.
Китай став для компаній з рф одним з основних напрямків, що експортують свої товари, після того, як Сполучені Штати запровадили санкції проти росії за її вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
Країни Заходу постійно запроваджують обмеження проти рф за її війну в Україні та іншу зловмисну діяльність. Водночас чиновники вважають, що вже введених санкцій недостатньо і закликають до їхнього посилення.