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ПОЛІТИКА

Китай та росія активізують вербування американських службовців після звільнень у США

01 березня 2025, 12:59
Китай та росія активізують вербування американських службовців після звільнень у США
Джерело: glavcom
Найбільше зусиль зосереджено на службовцях із допуском до державної таємниці й тих, хто може мати цінну інформацію про критично важливу інфраструктуру та державну бюрократію Штатів.

Іноземні супротивники США, зокрема росія та Китай, почали активне вербування американських федеральних службовців, які працюють у сфері національної безпеки, орієнтуючи свою увагу на тих, хто був звільнений або ризикує бути звільненим через політику адміністрації Дональда Трампа.

Про це повідомляє CNN, посилаючись на слова чотирьох осіб, знайомих з даними розвідки Штатів.

За даними розвідки США, ці країни намагаються скористатися масовими звільненнями, зокрема серед службовців, які мають допуск до державної таємниці, і зосереджуються на працівниках, що мають інформацію про критично важливу інфраструктуру США. Серед методів вербування — створення вебсайтів і активна діяльність на платформах, таких як LinkedIn.

Розвідслужби США висловлюють занепокоєння, що через масові звільнення федеральних службовців створюється ідеальне середовище для вербування. Частина звільнених працівників може бути фінансово вразливою або ображеною, що робить їх привабливими цілями для іноземних розвідок.

Водночас, як пише CNN, ЦРУ, можливо, вже ненавмисно передало деякі американські секрети в руки іноземних шпигунів і хакерів. Намагаючись виконати указ Трампа про скорочення федерального персоналу, розвідувальне управління на початку цього місяця надіслало до Білого дому надзвичайно незвичний електронний лист зі списком усіх нових співробітників, які працюють у ЦРУ два роки або менше - список, який включав агентів, що готувалися до роботи під прикриттям. Лист було відправлено через незасекречений сервер електронної пошти. Деякі з цих співробітників, які мали доступ до секретної інформації про роботу агентства, можуть бути звільнені в межах скорочення персоналу.

РосіяСШАКитайрозвіддані

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