Китай та росія проводять спільні навчання військово-морських сил

Навчання ВМС росії та Китаю проходитимуть 21-27 грудня у Східнокитайському морі з пусками ракет та артилерійським вогнем. Такі маневри проводяться щорічно з 2012 року

Кораблі військово-морського флоту росії та Китаю проводять спільні навчання в Східнокитайському морі, пише Європейська правда.

Як повідомило міністерство оборони рф, в навчаннях брали участь ракетний крейсер "Варяг", есмінець "Маршал Шапошников" і два корвети Тихоокеанського флоту Росії.

Китай направив на навчання два есмінці, дизельний підводний човен та ряд інших кораблів. У маневрах також брала участь російська і китайська авіація.

"Основна мета навчань – зміцнення військово-морського співробітництва між російською федерацією і Китайською Народною Республікою і підтримання миру і стабільності в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні", – заявили в російському Міноборони.

Навчання ВМС росії та Китаю проходитимуть 21-27 грудня у Східнокитайському морі з пусками ракет та артилерійським вогнем. Такі маневри проводяться щорічно з 2012 року.