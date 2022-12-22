Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Китай та росія проводять спільні навчання військово-морських сил

22 грудня 2022, 21:29
Китай та росія проводять спільні навчання військово-морських сил
Фото: ООС
Навчання ВМС росії та Китаю проходитимуть 21-27 грудня у Східнокитайському морі з пусками ракет та артилерійським вогнем. Такі маневри проводяться щорічно з 2012 року

Кораблі військово-морського флоту росії та Китаю проводять спільні навчання в Східнокитайському морі, пише Європейська правда.

Як повідомило міністерство оборони рф, в навчаннях брали участь ракетний крейсер "Варяг", есмінець "Маршал Шапошников" і два корвети Тихоокеанського флоту Росії.

Китай направив на навчання два есмінці, дизельний підводний човен та ряд інших кораблів. У маневрах також брала участь російська і китайська авіація.

"Основна мета навчань – зміцнення військово-морського співробітництва між російською федерацією і Китайською Народною Республікою і підтримання миру і стабільності в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні", – заявили в російському Міноборони.

Навчання ВМС росії та Китаю проходитимуть 21-27 грудня у Східнокитайському морі з пусками ракет та артилерійським вогнем. Такі маневри проводяться щорічно з 2012 року.


КитайРосіянавчання військових

Останні матеріали

Виступ Зеленського у Конгресі США: Україна може і виграє цю війну, але це вимагатиме терпіння, підтримки та відданості з боку партнерів – генерал Мік Раян
Політика
Виступ Зеленського у Конгресі США: Україна може і виграє цю війну, але це вимагатиме терпіння, підтримки та відданості з боку партнерів – генерал Мік Раян
22 грудня 2022, 15:54
Політика
"Уявіть, яку лють відчуває путін, спостерігаючи за виступом Зеленського перед Конгресом США". Про роль Зеленського на вашингтонській сцені – Washington Post
Переклад iPress – 22 грудня 2022, 13:02
Всі дороги ведуть до повернення Україною Криму. А Захід має нарощувати оборонну промисловість для українських військових – Мік Раян
Політика
Всі дороги ведуть до повернення Україною Криму. А Захід має нарощувати оборонну промисловість для українських військових – Мік Раян
Переклад iPress – 22 грудня 2022, 09:44
Політика
"У ньому бачили царя. Він просто збожеволів". Підлабузники у владі посилили переконання путіна, що росія легко переможе Україну – The New York Times
Переклад iPress – 21 грудня 2022, 11:57
Путінські яструби нацьковують один одного. Як гіркін
Політика
Путінські яструби нацьковують один одного. Як гіркін "зробив" соловйова та про що це свідчить – Марк Галеотті
Переклад iPress – 21 грудня 2022, 09:17
Наче з фільму
Політика
Наче з фільму "The Americans". У місті штату Нью-Гемпшир виявили російську контрабандну мережу – Boston Globe
Переклад iPress – 20 грудня 2022, 14:19
Буллінг українських дітей та путінська пропаганда від учнів у німецьких школах – Die Welt
Cуспільство
Буллінг українських дітей та путінська пропаганда від учнів у німецьких школах – Die Welt
Переклад iPress – 20 грудня 2022, 11:31
путінська війна. У росіян не було жодних шансів – New York Times
Політика
путінська війна. У росіян не було жодних шансів – New York Times
Переклад iPress – 20 грудня 2022, 10:07
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється