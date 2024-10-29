Китай тиснув на Байдена, аби той змінив позицію щодо Тайваню – Reuters

Сі Цзіньпін хотів, щоб США говорили про те, що виступають проти незалежності Тайваню

Президент Китаю Сі Цзіньпін минулого року попросив президента США Джо Байдена змінити формулювання, які Сполучені Штати використовують при обговоренні своєї позиції про незалежність Тайваню.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на двох американських чиновників, знайомих з приватною розмовою лідерів.

Під час зустрічі Байдена і Сі в листопаді минулого року поблизу Сан-Франциско Сі Цзіньпін і його помічники попросили Байдена і його команду змінити формулювання в офіційних заявах США. Китай хотів, щоб США говорили, що виступають проти незалежності Тайваню, замість нинішньої версії, яка полягає в тому, що США не підтримують незалежність Тайваню.

За словами двох американських чиновників, помічники Сі неодноразово зверталися з відповідними запитами протягом кількох місяців, однак США відмовилися внести зміни. Протягом кількох років китайські дипломати підштовхували Сполучені Штати до змін у ставленні до статусу Тайваню, який залишається найбільш чутливою сферою в американсько-китайських відносинах.