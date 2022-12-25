Китай "у дуже важкому становищі" через війну в Україні, каже посол

І Росія, і Україна — хороші [наші] друзі, тому ми не хочемо вибирати між друзями. Це вихідна точка нашої позиції

Посол Китаю в ЄС заявив, що Пекін не хоче вибирати між своїми друзями і перебуває в "дуже важкому становищі" через російське вторгнення в Україну, пише Sky News.

У розмові з South China Morning Post Фу Цун сказав, що конфлікт, який він описав як «так звану спецоперацію» або «українську кризу», зашкодив відносинам Китаю з ЄС.

«Ми вважаємо себе побічним збитком цієї кризи», – сказав посол.

«І Росія, і Україна — хороші [наші] друзі, тому ми не хочемо вибирати між друзями. Це вихідна точка нашої позиції».

Він додав, що наступного дня після початку вторгнення президент Китаю Сі Цзіньпін розмовляв з російським президентом владіміром путіним і «чітко виступив за спроби пошуку мирного рішення».

Посол заперечив надання Китаєм будь-якої військової підтримки росії, сказавши: «Насправді, ви повинні визнати, наша позиція була досить збалансованою, і ми готові брати участь у будь-яких мирних зусиллях».

Однак Китай ухилився від відкритої критики російського вторгнення.

На початку цього місяця президент Сі заявив, що хоче покласти край війні шляхом мирних переговорів.