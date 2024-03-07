Китай укотре оголосив про "поглиблення" відносин із росією

Топ-дипломат КНР дорікнув США за санкції і на тлі цього обіцяв дружити з росіянами.

Китайський топ-дипломат Ван І пообіцяв "поглибити" відносини з росією та звинуватив США в спробах "придушити" КНР санкціями.

Про це пише The Guardian.

Ван І вважає, що американські санкції проти Китаю досягли "дивовижного" та "неосяжного" рівня. Він стверджує, що Пекін є опозицією до "одностороннього режиму та протекціонізму" – ці слова останнім часом стали поширеними в офіційних заявах Пекіна.

Дипломат додав, що відносини з росією будуть поглиблені та змінені найближчими місяцями.

Ван високо оцінив "стратегічне керівництво" лідера Китаю Сі Цзіньпіна та президента рф путіна щодо зміцнення відносин до такого рівня, що торік двостороння торгівля досягла рекордних $240 мільярдів доларів. Ван зазначив, що російський природний газ живить китайські домогосподарства, а китайські автомобілі їздять по російських дорогах.