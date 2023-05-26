Китай: Управління безпекою в Європі спричинило "кризу" в Україні

В китайському МЗС заявили, що нинішня "українська криза" – це трагедія, якої можна було уникнути, і що її першопричиною стали проблеми з управлінням безпекою в Європі.

Таку заяву зробила речниця китайського Міністерства закордонних справ Мао Нін, коментуючи переговори спецпосланця Лі Хуея в Берліні.

Про це пише МЗС Китаю.

"Українська криза" – це трагедія, якої можна було уникнути, але вона дійшла до того розвитку, де перебуває сьогодні. По суті, "українська криза" є вибухом проблем, накопичених в управлінні безпекою в Європі", – заявила речиниця зовнішньополітичного відомства КНР.

За її словами, Китай формулює позицію щодо цього конфлікту на основі власних суджень, "виходячи із суті проблеми", і твердо стоїть на боці миру та діалогу.

"Ми були і залишатимемося відданими сприянню мирним переговорам. Ми готові працювати з міжнародною спільнотою, щоб продовжувати відігравати конструктивну роль у пошуках політичного врегулювання "кризи в Україні", – підсумувала Мао Нін.