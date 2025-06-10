Китай ускладнив доступ до запчастин для дронів – FT
10 червня 2025, 09:31
Фото: з вільного доступу
Це рішення було прийнято на тлі загострення торгової війни між США та Китаєм
Китай ускладнює доступ до критичних компонентів для безпілотників на тлі торговельної напруги зі США. Відтак, виробники тепер платять вдвічі більше.
Про це пише Financial Times.
Іноземні виробники безпілотників зіштовхнулися з різким зростанням цін на китайські запчастини через посилення експортного контролю в Китаї. На виставці в Шеньчжені представники галузі повідомили, що "постачальники подвоїли свої ціни для іноземних клієнтів, які мають мало альтернативних джерел".
Один із турецьких виробників дронів зазначив: "Минулого місяця доставка повітрям коштувала $2000, а сьогодні вони хочуть майже $3500".
Китай, який виробляє до 80% усіх комерційних дронів у світі, домінує у виробництві ключових компонентів: камер, пропелерів, датчиків і контролерів швидкості. Але тепер доступ до цих частин обмежується ліцензійними вимогами. Французький покупець дронів заявив:
"Ми намагаємося виробляти європейські дрони, але не можемо робити це з тими ж технологіями, що й Китай".
Особливі труднощі виникли із тепловізійними камерами — їх експорт тепер ретельно контролюється, і, як каже французький імпортер, "постачальники просять подвійну ціну, бо вони беруть на себе більше ризику".
На ринку зростає і тіньова активність. Продавців у Шеньчжені бачили з візитками, де були зазначені послуги "доставки конфіденційних товарів". За словами одного з них, "нам було доручено орієнтуватися на клієнтів зі США, Європи та Близького Сходу".
Китайські експортери, зокрема державні, визнають обмеженість власного впливу на те, як саме використовують їхню продукцію.
"Це як кухонний ніж — ми виробляємо їх для нарізання овочів, але чи можна їх використовувати для інших цілей, визначає покупець", — сказав Чжао Янь з компанії Shanxi Xitou UAV Intelligent Manufacturing.