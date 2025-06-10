Китай ускладнив доступ до запчастин для дронів – FT

Це рішення було прийнято на тлі загострення торгової війни між США та Китаєм

Китай ускладнює доступ до критичних компонентів для безпілотників на тлі торговельної напруги зі США. Відтак, виробники тепер платять вдвічі більше.

Про це пише Financial Times.

Іноземні виробники безпілотників зіштовхнулися з різким зростанням цін на китайські запчастини через посилення експортного контролю в Китаї. На виставці в Шеньчжені представники галузі повідомили, що "постачальники подвоїли свої ціни для іноземних клієнтів, які мають мало альтернативних джерел".

Один із турецьких виробників дронів зазначив: "Минулого місяця доставка повітрям коштувала $2000, а сьогодні вони хочуть майже $3500".