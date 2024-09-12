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Китай успішно випробував багаторазову метанову ракету-носій

12 вересня 2024, 18:55
Китай успішно випробував багаторазову метанову ракету-носій
Фото: з вільних джерел
Ракета Zhuque-3 зможе вивести до 21 тисячі кілограмів корисного навантаження на низьку навколоземну орбіту.
Пекінська компанія LandSpace здійснила вдале випробування першого ступеня Zhuque-3, підготувавши основу для повноцінного польоту ракети наступного року.
 
Про це повідомляє South China Morning Post. 
 
Прототип першого ступеня метанової ракети Zhuque-3 досяг висоти 10 тисяч метрів, після чого здійснив м'яку посадку в 3,2 км від зони запуску. Політ тривав 200 секунд.
 
Двоступінчаста ракета-носій Zhuque-3 буде мати діаметр 4,5 м і загальну довжину 76,6 м. Вона отримає дев'ять двигунів Tianque-12B. 
 
В одноразовому варіанті носій зможе вивести до 21 тисячі кілограмів корисного навантаження на низьку навколоземну орбіту. У разі повернення першого ступеня цей показник складе дещо менше  18,3 тисяч кілограмів. 
 
Таким чином, за своїми можливостями ракета буде дуже схожою на Falcon 9 – основний носій компанії SpaceX. 
 
Остання також здатна вивести на низьку навколоземну орбіту приблизно 22 тисячі кілограмів вантажу. Отже, поява Zhuque-3 може стати викликом для американського підприємця Ілона Маска. 

 

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