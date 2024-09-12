Китай успішно випробував багаторазову метанову ракету-носій

Пекінська компанія LandSpace здійснила вдале випробування першого ступеня Zhuque-3, підготувавши основу для повноцінного польоту ракети наступного року.

Прототип першого ступеня метанової ракети Zhuque-3 досяг висоти 10 тисяч метрів, після чого здійснив м'яку посадку в 3,2 км від зони запуску. Політ тривав 200 секунд.

Двоступінчаста ракета-носій Zhuque-3 буде мати діаметр 4,5 м і загальну довжину 76,6 м. Вона отримає дев'ять двигунів Tianque-12B.

В одноразовому варіанті носій зможе вивести до 21 тисячі кілограмів корисного навантаження на низьку навколоземну орбіту. У разі повернення першого ступеня цей показник складе дещо менше 18,3 тисяч кілограмів.

Таким чином, за своїми можливостями ракета буде дуже схожою на Falcon 9 – основний носій компанії SpaceX.

Остання також здатна вивести на низьку навколоземну орбіту приблизно 22 тисячі кілограмів вантажу. Отже, поява Zhuque-3 може стати викликом для американського підприємця Ілона Маска.