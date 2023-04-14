Китай успішно випробував і розгорнув нову гіперзвукову ракету DF-27 – WP

Нова китайська ракета здатна пролетіти до 8000 км і проти неї безсилі системи оборони США.

Китайські військові створили та випробували нову гіперзвукову ракету великої дальності, яка, ймовірно, здатна обійти американську протиповітряну оборону.

Про це пишуть журналісти The Washington Post, посилаючись на надсекретні документи, що просочилися в мережу.

Повідомляється, що згідно зі "злитою" секретною доповіддю американської розвідки від 28 лютого, Народна визвольна армія Китаю трьома днями раніше успішно випробувала нову гіперзвукову балістичну ракету середньої дальності DF-27. Вона нібито за 12 хвилин пролетіла 2100 км, хоча її дальність може сягати до 8000 км.

"DF-27 призначена для підвищення здатності Китаю тримати під загрозою цілі за межами Другого ланцюга островів і має високу ймовірність проникнення через американську протиракетну оборону", – повідомила розвідка США.

У доповіді уточнювалося, що Китай розгорнув версії нової ракети DF-27, здатні атакувати не тільки наземні цілі, а й кораблі.

Нова ракета є лише одним з елементів арсеналу, що швидко розширюється, який Пекін розгортає в міру мілітаризації більшої частини Південно-Китайського моря. Оглядачі зазначають, що окрім цього виду озброєння КНР нарощує свій флот, розширює свою присутність на островах Тихого океану та масштабно нарощує ядерний потенціал з часів Холодної війни.

Розгортання таких ракет дозволить китайським військовим тримати на великій відстані американські кораблі під час ймовірного вторгнення на Тайвань. І хоча уряди Єгипту, Ізраїлю та Південної Кореї стверджують, що ця інформація не відповідає дійсності, журналісти вважають, що Китай швидко нарощує потенціал для завдання ударів за тисячі кілометрів від своїх берегів, запобігаючи втручанню Сполучених Штатів у ситуацію навколо Тайваню.