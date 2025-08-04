Китай відкинув вимогу США припинити купувати нафту в росії та Ірані

Директор консалтингової компанії Teneo висловив сумнів щодо можливості реалізації погрози Дональда Трампа ввести 100-відсоткове мито.

США і Китай можуть залагодити багато розбіжностей і укласти торговельну угоду, уникнувши жорстких мит, проте з одного питання сторони, як і раніше, далекі від згоди – це вимога Вашингтона, щоб Пекін припинив закуповувати нафту в Ірану і росії.

Про це пише Associated Press.

"Китай завжди буде забезпечувати свою енергетичну безпеку, виходячи з національних інтересів. Примус і тиск ні до чого не приведуть. Китай рішуче захищатиме свій суверенітет, безпеку та інтереси розвитку", – заявило МЗС КНР після дводенних торговельних переговорів у Стокгольмі у відповідь на погрозу США запровадити 100-відсоткові тарифи.

Ця заява прозвучала на тлі взаємних сигналів Пекіна і Вашингтона про оптимізм і готовність до компромісів для стабілізації комерційних зв'язків між двома найбільшими економіками світу.

Однак, як повідомляє ЗМІ, воно підкреслює впевненість Китаю у своїй жорсткій позиції, особливо коли торгівля перетинається з енергетичною та зовнішньою політикою. Міністр фінансів США Скотт Бессент після переговорів заявив: "Китайці дуже серйозно ставляться до свого суверенітету. Ми не хочемо втручатися, тому вони воліли б платити 100-відсотковий тариф". Також він назвав колег із КНР "жорсткими переговірниками", хоча, за його словами, їхній "опір" не гальмує діалог між країнами і є всі шанси укласти угоду. Керуючий директор консалтингової компанії Teneo Габріель Вайлдау висловив сумнів, що президент США Дональд Трамп дійсно введе 100-відсотковий тариф. "Реалізація цих загроз зруйнує весь прогрес і, найімовірніше, поставить хрест на будь-якій можливій угоді між Трампом і головою КНР Сі Цзіньпіном, якщо вони зустрінуться восени", – наголосив він. США ж прагнуть обмежити продаж нафти росією та Іраном, щоб скоротити фінансування їхніх збройних сил.

Коли у квітні Трамп оголосив про масштабні мита на десятки країн, Китай виявився єдиним, хто відповів дзеркально, відмовившись поступатися тиску США.

"Якщо США налаштовані запровадити мита, Китай боротиметься до кінця – це офіційна і послідовна позиція Китаю", – заявив директор Інституту СОТ при Університеті міжнародного бізнесу та економіки в Пекіні Ту Сінцюань.

За його словами, крім переговорної тактики, Китай може сумніватися, що США реально підуть на погрози, і сумнівається в тому, наскільки важливо для Трампа протистояти росії.