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Китай відкинув вимогу США припинити купувати нафту в росії та Ірані

04 серпня 2025, 08:55
Китай відкинув вимогу США припинити купувати нафту в росії та Ірані
Фото: з вільного доступу
Директор консалтингової компанії Teneo висловив сумнів щодо можливості реалізації погрози Дональда Трампа ввести 100-відсоткове мито.
США і Китай можуть залагодити багато розбіжностей і укласти торговельну угоду, уникнувши жорстких мит, проте з одного питання сторони, як і раніше, далекі від згоди – це вимога Вашингтона, щоб Пекін припинив закуповувати нафту в Ірану і росії.
 
Про це пише Associated Press.
 
"Китай завжди буде забезпечувати свою енергетичну безпеку, виходячи з національних інтересів. Примус і тиск ні до чого не приведуть. Китай рішуче захищатиме свій суверенітет, безпеку та інтереси розвитку", – заявило МЗС КНР після дводенних торговельних переговорів у Стокгольмі у відповідь на погрозу США запровадити 100-відсоткові тарифи.
 
Ця заява прозвучала на тлі взаємних сигналів Пекіна і Вашингтона про оптимізм і готовність до компромісів для стабілізації комерційних зв'язків між двома найбільшими економіками світу.
 
Однак, як повідомляє ЗМІ, воно підкреслює впевненість Китаю у своїй жорсткій позиції, особливо коли торгівля перетинається з енергетичною та зовнішньою політикою.
 
Міністр фінансів США Скотт Бессент після переговорів заявив: "Китайці дуже серйозно ставляться до свого суверенітету. Ми не хочемо втручатися, тому вони воліли б платити 100-відсотковий тариф".
 
Також він назвав колег із КНР "жорсткими переговірниками", хоча, за його словами, їхній "опір" не гальмує діалог між країнами і є всі шанси укласти угоду.
 
Керуючий директор консалтингової компанії Teneo Габріель Вайлдау висловив сумнів, що президент США Дональд Трамп дійсно введе 100-відсотковий тариф.
 
"Реалізація цих загроз зруйнує весь прогрес і, найімовірніше, поставить хрест на будь-якій можливій угоді між Трампом і головою КНР Сі Цзіньпіном, якщо вони зустрінуться восени", – наголосив він.
 
США ж прагнуть обмежити продаж нафти росією та Іраном, щоб скоротити фінансування їхніх збройних сил.
Коли у квітні Трамп оголосив про масштабні мита на десятки країн, Китай виявився єдиним, хто відповів дзеркально, відмовившись поступатися тиску США.
 
"Якщо США налаштовані запровадити мита, Китай боротиметься до кінця – це офіційна і послідовна позиція Китаю", – заявив директор Інституту СОТ при Університеті міжнародного бізнесу та економіки в Пекіні Ту Сінцюань.
 
За його словами, крім переговорної тактики, Китай може сумніватися, що США реально підуть на погрози, і сумнівається в тому, наскільки важливо для Трампа протистояти росії.
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