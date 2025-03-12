Китай відмовляється від транзиту вантажів через росію

Китай суттєво скоротив обсяги транзиту через росію, оскільки постачальники втратили довіру до цього маршруту через масові конфіскації вантажів російськими митниками.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Генеральний директор шанхайської компанії Air Sea Transport Ендрю Цзян заявив: "Ми не наважуємося відправляти товари залізницею з листопада".

росія посилила контроль за транзитом ще в жовтні 2024 року, приділяючи особливу увагу механічним та електронним виробам, які можуть мати військове призначення. Через санкції конфісковані товари залишалися на території рф, що призвело до фактичного паралічу логістичного потоку з росії до Європи, яким щомісяця перевозили до 80 тис. контейнерів.

На цьому тлі Китай і Казахстан запустили новий залізничний маршрут в обхід росії, який пролягає через Туркменістан, Іран і Туреччину. Крім того, ведеться робота над альтернативними шляхами через Центральну Азію та Каспійське море.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав указ, яким подвоїв мита на товари з Китаю через "неспроможність влади КНР вжити заходів для зменшення постійного припливу синтетичних опіоїдів, зокрема, фентанілу".