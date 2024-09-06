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Китай відмовився кредитувати уряд росії у юанях

06 вересня 2024, 20:09
Китай відмовився кредитувати уряд росії у юанях
Фото: з вільного доступу
Пекін не дозволяє росії виводити гроші за межі КНР без спеціального дозволу.

Переговори з Китаєм про випуск російських суверенних облігацій у юанях, що тривають 9 років, зайшли в глухий кут. москві поки не вдалося домовитися про створення з Пекіном "депозитарного мосту", який би дозволив уряду зайняти китайську валюту на прийнятних для себе умовах.

Про це заявив "Ведомостям" заступник голови Мінфіну Іван Чебесков, повідомляє The Moscow Times.

За його словами, така сама проблема існує і з іншими "дружніми країнами". Йдеться про те, щоб об'єднати фінансові ринки – наприклад, російський та китайський, аби інвестори кожної країни мали вільний доступ на ринок іншої та отримали можливість торгувати паперами у національних валютах. Поки що Китай дозволяє росії випустити лише панда-бонди, визнав Чебесков. Вони продаються на внутрішньому ринку КНР, а щоб вивести гроші за межі КНР, потрібен спеціальний дозвіл.
 
Причому видавати його Пекін не бажає, визнавав у 2022 році заступник голови Мінфіну Тимур Максимов, який тоді обіймав посаду замголови мінфіну рф Тимур Максимов: "Та сторона повинна дозволити  своїм інвесторам взяти участь у цьому випуску, по суті, це виведення грошей із системи, і та сторона, мабуть, поки не готова до таких кроків". Іншими словами, юані, які займе російський уряд, залишаться у Китаї.
Китайюаньвійна в Україніросія окупанти

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