Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Китай відповідає на критику НАТО і попереджає, що захищатиме свої права – Reuters

12 липня 2023, 10:02
Китай відповідає на критику НАТО і попереджає, що захищатиме свої права – Reuters
Фото: з вільного доступу
Альянс заявив, що Китай кидає виклик інтересам, безпеці і цінностям НАТО своїми "амбіціями і політикою примусу".

Пекін відповів на заяви НАТО про те, що Китай кидає виклик інтересам і безпеці Альянсу, і виступив проти будь-яких спроб НАТО розширити присутність в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. 

Про це повідомляє Reuters.

У комюніке саміту у Вільнюсі Альянс заявив, що Китай кидає виклик інтересам, безпеці і цінностям НАТО своїми "амбіціями і політикою примусу".

"КНР використовує широкий спектр політичних, економічних і військових інструментів для збільшення глобальної присутності і поширення влади, залишаючись при цьому непрозорою щодо своєї стратегії, намірів і нарощування військової потужності. Зловмисні гібридні і кібероперації КНР, її конфронтаційна риторика і дезінформація спрямовані проти членів Альянсу і завдають шкоди його безпеці", - йдеться в документі.

У місії Китаю при ЄС наголосили, що пункти комюніке щодо Пекіна ігнорують основні факти, спотворюють позицію і політику Китаю і свідомо дискредитують КНР.

"Ми рішуче виступаємо проти і відкидаємо це", - йдеться в заяві.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що хоча Китай не є "противником" Альянсу, він дедалі частіше кидає виклик міжнародному порядку, заснованому на правилах.

"Китай дедалі більше кидає виклик міжнародному порядку, заснованому на правилах, відмовляючись засудити війну росії проти України, погрожуючи Тайваню і здійснюючи значне нарощування військової потужності", - сказав Столтенберг.

Однак у комюніке НАТО не згадується про Тайвань.

У дводенному саміті Альянсу 11-12 липня також беруть участь деякі лідери країн Азійсько-Тихоокеанського регіону. Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда має на меті нагадати про необхідність звернути увагу на ризики у Східній Азії, в той час як президент Південної Кореї Юн Сок Йоль прагне до поглиблення міжнародної співпраці в галузі безпеки на тлі зростання загрози з боку КНДР і напруженості навколо Китаю.

Китай рішуче виступає проти "руху НАТО на схід в Азійсько-Тихоокеанський регіон".

"Будь-які дії, що ставлять під загрозу законні права і інтереси Китаю, отримають рішучу відповідь", - наголосив Пекін. 

У комюніке НАТО також зазначається, що Китай прагне контролювати ключові технологічні і промислові сектори, критично важливу інфраструктуру, стратегічні матеріали і ланцюги постачання, і використовує свої економічні важелі для створення стратегічної залежності і посилення впливу.

КитайНАТО

Останні матеріали

Не втратити Нюрнберзький момент. Як притягнути путіна до відповідальності – The Hill
Політика
Не втратити Нюрнберзький момент. Як притягнути путіна до відповідальності – The Hill
Переклад iPress – 12 липня 2023, 11:54
Не зважати на путіна як Прігожин. Захід може принижувати росію – Atlantic Council
Політика
Не зважати на путіна як Прігожин. Захід може принижувати росію – Atlantic Council
Переклад iPress – 11 липня 2023, 14:10
НАТО у Вільнюсі: кава чи шампанське? Святкувати ще рано – Едвард Лукас
Політика
НАТО у Вільнюсі: кава чи шампанське? Святкувати ще рано – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 липня 2023, 12:08
Виснаження перед проривом. Україна надає перевагу знищенню перед швидким захопленням – Лоуренс Фрідман
Cуспільство
Виснаження перед проривом. Україна надає перевагу знищенню перед швидким захопленням – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 11 липня 2023, 08:48
Українські сили змінили тактику на Південному фронті. Головна одиниця виміру успіху ЗСУ – втрати росіян – Том Купер
Cуспільство
Українські сили змінили тактику на Південному фронті. Головна одиниця виміру успіху ЗСУ – втрати росіян – Том Купер
Переклад iPress – 10 липня 2023, 15:38
Куди рухається війна. У затягуванні наступу слід винити гальмуючі США, натомість Ердоган яскраво принизив путіна – Філліпс О'Брайен
Політика
Куди рухається війна. У затягуванні наступу слід винити гальмуючі США, натомість Ердоган яскраво принизив путіна – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 10 липня 2023, 12:43
Касетні боєприпаси дозволять вбити більше російських солдатів. А відтак наблизити перемогу України – Том Купер
Технології
Касетні боєприпаси дозволять вбити більше російських солдатів. А відтак наблизити перемогу України – Том Купер
Переклад iPress – 10 липня 2023, 01:28
У зовнішній політиці нові популісти = старі занепадники. Слід триматися стратегії Рейгана – Hudson Institute
Політика
У зовнішній політиці нові популісти = старі занепадники. Слід триматися стратегії Рейгана – Hudson Institute
Переклад iPress – 07 липня 2023, 15:45
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється