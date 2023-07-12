Китай відповідає на критику НАТО і попереджає, що захищатиме свої права – Reuters

Альянс заявив, що Китай кидає виклик інтересам, безпеці і цінностям НАТО своїми "амбіціями і політикою примусу".

Пекін відповів на заяви НАТО про те, що Китай кидає виклик інтересам і безпеці Альянсу, і виступив проти будь-яких спроб НАТО розширити присутність в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Про це повідомляє Reuters.

У комюніке саміту у Вільнюсі Альянс заявив, що Китай кидає виклик інтересам, безпеці і цінностям НАТО своїми "амбіціями і політикою примусу".

"КНР використовує широкий спектр політичних, економічних і військових інструментів для збільшення глобальної присутності і поширення влади, залишаючись при цьому непрозорою щодо своєї стратегії, намірів і нарощування військової потужності. Зловмисні гібридні і кібероперації КНР, її конфронтаційна риторика і дезінформація спрямовані проти членів Альянсу і завдають шкоди його безпеці", - йдеться в документі.

У місії Китаю при ЄС наголосили, що пункти комюніке щодо Пекіна ігнорують основні факти, спотворюють позицію і політику Китаю і свідомо дискредитують КНР.

"Ми рішуче виступаємо проти і відкидаємо це", - йдеться в заяві.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що хоча Китай не є "противником" Альянсу, він дедалі частіше кидає виклик міжнародному порядку, заснованому на правилах.

"Китай дедалі більше кидає виклик міжнародному порядку, заснованому на правилах, відмовляючись засудити війну росії проти України, погрожуючи Тайваню і здійснюючи значне нарощування військової потужності", - сказав Столтенберг.

Однак у комюніке НАТО не згадується про Тайвань.

У дводенному саміті Альянсу 11-12 липня також беруть участь деякі лідери країн Азійсько-Тихоокеанського регіону. Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда має на меті нагадати про необхідність звернути увагу на ризики у Східній Азії, в той час як президент Південної Кореї Юн Сок Йоль прагне до поглиблення міжнародної співпраці в галузі безпеки на тлі зростання загрози з боку КНДР і напруженості навколо Китаю.

Китай рішуче виступає проти "руху НАТО на схід в Азійсько-Тихоокеанський регіон".

"Будь-які дії, що ставлять під загрозу законні права і інтереси Китаю, отримають рішучу відповідь", - наголосив Пекін.

У комюніке НАТО також зазначається, що Китай прагне контролювати ключові технологічні і промислові сектори, критично важливу інфраструктуру, стратегічні матеріали і ланцюги постачання, і використовує свої економічні важелі для створення стратегічної залежності і посилення впливу.