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ПОЛІТИКА

Китай відповів на мита США новими тарифами та розслідуванням проти Google

04 лютого 2025, 09:14
Китай відповів на мита США новими тарифами та розслідуванням проти Google
Джерело: glavcom
Напередодні Трамп заявляв, що готується до переговорів із Сі Цзіньпіном.

Китай запровадив нові тарифи на імпорт низки американських товарів, включно зі скрапленим природним газом, вугіллям, сирою нафтою та сільськогосподарською технікою. Крім того, Пекін розпочне антимонопольне розслідування щодо компанії Google. Ці заходи стали відповіддю на рішення адміністрації Дональда Трампа запровадити додаткові 10-відсоткові мита на китайський експорт.

Про це повідомляє The Financial Times.

Згідно з офіційною заявою Китаю, нові тарифи, які варіюються від 10 до 15 відсотків, набудуть чинності 10 лютого. Вони були оголошені після того, як у США опівночі у вівторок почали діяти нові американські мита. Це ознаменувало початок чергового етапу торговельного протистояння, що триває ще з першого президентського терміну Трампа.

Окрім зазначених мит, Китай також запровадить додаткові збори на окремі види автомобільного експорту зі США та посилить контроль над експортом рідкісноземельних металів, що є стратегічно важливими для багатьох високотехнологічних галузей.

Рішення Трампа щодо підвищення мит викликало занепокоєння серед союзників США та інвесторів. На вихідних він оголосив про намір запровадити значні тарифи проти Канади, Мексики та Китаю, звинувачуючи ці країни у недостатніх заходах зі стримування нелегальної імміграції та боротьби з поширенням фентанілу – сильнодіючого опіоїду, що потрапляє до США, зокрема з Китаю.

Втім, мита щодо Канади та Мексики в останню хвилину були відкладені після переговорів Трампа з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та президентом Мексики Клаудією Шейнбаум. Очікується, що найближчим часом президент США проведе переговори і з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, що може створити передумови для можливого скасування нових торговельних обмежень.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив про намір своєї адміністрації провести переговори з Китаєм, що може призвести до відстрочки запровадження 10-відсоткових тарифів.

"Якщо ми не зможемо домовитися з Китаєм, тарифи будуть дуже, дуже суттєвими", ‒ наголосив президент США.

Прессекретар Білого дому Керолайн Левітт в ефірі Fox News заявила, що Трамп планує обговорити з головою КНР Сі Цзіньпіном питання нелегального китайського фентанілу, який, за її словами, щороку призводить до загибелі десятків тисяч американців.

"Президент чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати не миритимуться з цим", ‒ зазначила Левітт, додавши, що багато тарифів, запроваджених Трампом у його перший президентський термін, залишаються чинними.

Серед інших можливих тем переговорів ‒ угода щодо розподілу власності на китайський застосунок TikTok.

СШАКитайДональд ТрампмитаСі Цзіньпін

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