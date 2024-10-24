Китай вперше прокоментував вступ КНДР у війну
24 жовтня 2024, 18:05
Фото: з вільного доступу
У Пекіні запевняють, що виступають за деескалацію і продовжують називати російську війну проти України "кризою".
Прес-секретар китайського МЗС Лінь Цзян заявив, що у Китаї "нічого не знають" про перекидання військ Північної Кореї на територію російської федерації.
Про це він повідомив на пресконференції в Пекіні.
У відповідь на питання, чи може Пекін підтвердити відправлення військовослужбовців КНДР до росії, Цзян відповів, що "Китай не в курсі ситуації".
Також журналісти попросили озвучити позицію Китаю з приводу того, що Пхеньян такими діями переводить "і без того тривалу" війну на нову стадію.
"Позиція Китаю щодо української кризи послідовна і зрозуміла, і ми сподіваємося, що всі сторони домагатимуться деескалації ситуації та візьмуть на себе зобов'язання щодо політичного врегулювання", – відповів речник китайського МЗС.