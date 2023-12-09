Китай вперше запустив супутники в космос ракетою на метані

Сьогодні китайська приватна космічна компанія LandSpace Technology за допомогою ракети-носія "Zhuque-2 Y-3", які використовує замість пального метан і рідкий кисень, вперше успішно запустила у космос три супутники.

Про це кормпанія LandSpace Technology написала на сайті.

Ракета стартувала з космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю о 7:39 ранку за місцевим часом.

Пуск став третім для ракет і першим, під час якого вдалося вивести супутники.

Ракета вивела на навколоземну орбіту на висоту 460 км космічні апарати Honghu, Honghu-2 і TY-33. Дані про їхні технічні характеристики, обладнання і призначення не надаються.

В компанії додали, що сьогоднішній запуск став ключовим у межах випробування ракет-носіїв серії "Чжуцюе-2", де як паливо використовується метан і рідкий кисень. Розробники переконані, що метан допоможе скоротити витрати на космічні пуски та забезпечити більш екологічну й ефективну експлуатацію ракет багаторазового використання з комерційною метою.

Компанія провела попереднє успішне випробування «Чжуцюе-2» у липні, що зробило її першим у світі розробником, якому вдалося запустити ракету на метані, випередивши конкурентів у Китаї і США.

LandSpace стверджує, що два останні запуски показали достатню надійність «Чжуцюе-2» для комерційних запусків.