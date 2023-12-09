Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Китай вперше запустив супутники в космос ракетою на метані

09 грудня 2023, 12:21
Китай вперше запустив супутники в космос ракетою на метані
Виліт SpaceX
Сьогодні китайська приватна космічна компанія LandSpace Technology за допомогою ракети-носія "Zhuque-2 Y-3", які використовує замість пального метан і рідкий кисень, вперше успішно запустила у космос три супутники.

Про це кормпанія LandSpace Technology написала на сайті.

Ракета стартувала з космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю о 7:39 ранку за місцевим часом. 

Пуск став третім для ракет і першим, під час якого вдалося вивести супутники.

Ракета вивела на навколоземну орбіту на висоту 460 км космічні апарати Honghu, Honghu-2 і TY-33. Дані про їхні технічні характеристики, обладнання і призначення не надаються.

В компанії додали, що сьогоднішній запуск став ключовим у межах випробування ракет-носіїв серії "Чжуцюе-2", де як паливо використовується метан і рідкий кисень. Розробники переконані, що метан допоможе скоротити витрати на космічні пуски та забезпечити більш екологічну й ефективну експлуатацію ракет багаторазового використання з комерційною метою.

Компанія провела попереднє успішне випробування «Чжуцюе-2» у липні, що зробило її першим у світі розробником, якому вдалося запустити ракету на метані, випередивши конкурентів у Китаї і США.

LandSpace стверджує, що два останні запуски показали достатню надійність «Чжуцюе-2» для комерційних запусків.

 
Китайкосмосракетасупутники

Останні матеріали

Медіапосіпаки путіна вважають, що республіканці щойно виграли їм війну в Україні. І чекають на громадянську війну у США – Джулія Девіс
LifeStyle
Медіапосіпаки путіна вважають, що республіканці щойно виграли їм війну в Україні. І чекають на громадянську війну у США – Джулія Девіс
Переклад iPress – 08 грудня 2023, 13:43
Обережно: штучний інтелект. Захистити дані – захистити демократію та свободу – Джеймс Ламонд
Технології
Обережно: штучний інтелект. Захистити дані – захистити демократію та свободу – Джеймс Ламонд
Переклад iPress – 08 грудня 2023, 12:41
Санкції проти росії починають працювати. Нарешті їх відчули пересічні росіяни – The Atlantic
Політика
Санкції проти росії починають працювати. Нарешті їх відчули пересічні росіяни – The Atlantic
Переклад iPress – 08 грудня 2023, 09:29
Кулуари закритого брифінгу в Сенаті щодо допомоги Україні. Про що сперечалися республіканці з демократами – The Hill
Політика
Кулуари закритого брифінгу в Сенаті щодо допомоги Україні. Про що сперечалися республіканці з демократами – The Hill
Переклад iPress – 07 грудня 2023, 14:49
Захід має профінансувати Україну. Альтернатива – втрата, а не мир – Марк Чемпіон
Політика
Захід має профінансувати Україну. Альтернатива – втрата, а не мир – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 07 грудня 2023, 12:42
Як зруйнувати вісь ревізіоністів. Білий дім має стати сильним та ефективним опонентом – Майк Помпео та Пітер Раф
Політика
Як зруйнувати вісь ревізіоністів. Білий дім має стати сильним та ефективним опонентом – Майк Помпео та Пітер Раф
Переклад iPress – 07 грудня 2023, 08:36
США підривають власну глобальну позицію. Що трапляється, коли Сполучені Штати переоцінюють свою силу – Філліпс О'Брайен
США підривають власну глобальну позицію. Що трапляється, коли Сполучені Штати переоцінюють свою силу – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 06 грудня 2023, 15:37
Керченський міст – тонкий зв'язок путіна з Кримом. Як саме його знищити – Foreign Affairs
Технології
Керченський міст – тонкий зв'язок путіна з Кримом. Як саме його знищити – Foreign Affairs
Переклад iPress – 06 грудня 2023, 12:38
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється