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ПОЛІТИКА

Китай вперше змінює формат участі в інавгурації президента США – FT

10 січня 2025, 10:32
Китай вперше змінює формат участі в інавгурації президента США – FT
Пекін готується до ескалації напруженості у відносинах з новою американською адміністрацією.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін відправить на інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа свого високопоставленого представника, що може стати безпрецедентним кроком, покликаним зменшити напругу між двома країнами на початку роботи нової американської адміністрації.

Про це повідомляє FT.

За словами джерел видання, Пекін повідомив перехідній команді Трампа, що цей високопосадовець буде присутній на церемонії замість Сі. Також "посланець" китайського лідера проведе переговори з командою Трампа.

Обраний президент США зробив незвичний крок, запросивши Сі відвідати інавгурацію 20 січня, продемонструвавши таким чином намір відновити взаємодію з китайським лідером, яку Трамп проводив під час свого першого терміну в Білому домі.

Пекін, своєю чергою, намагається зменшити напругу з Вашингтоном, готуючись до можливої серйозної ескалації торговельного протистояння. Китайські чиновники намагалися зустрітися з радниками Трампа напередодні американських виборів у листопаді.

Сі може відправити на інавгурацію Трампа свого заступника Хань Чженя, який іноді заміщає главу КНР у "церемоніальних ролях". Інший варіант — міністр закордонних справ Ван І.

За даними FT, деякі радники Трампа хотіли б бачити на церемонії члена Політбюро ЦК Комуністичної партії Китаю Цай Ці, який має значно більший вплив, ніж Хань або Ван, як права рука Сі.

Одне з джерел видання розповіло про занепокоєння в команді Трампа через те, що обраний президент США може бути незадоволений, якщо на інавгурацію прибуде китайський представник “лише на рівні” Вана або Хань, враховуючи те, що запрошення надіслано саме главі КНР.

За словами одного китайського експерта, Ван не буде розглядатися як достатньо високопоставлений чиновник, оскільки він стоїть нижче за Цая і Хань.

Водночас, як пише видання, присутність будь-якого з офіційних осіб була б безпрецедентною, оскільки раніше Китай на подібних церемоніях був представлений лише своїм послом у Вашингтоні.

"Трамп, імовірно, вважається занадто непередбачуваним для Сі, щоб взяти на себе внутрішній ризик особистої присутності", - каже колишній провідний радник Білого дому з питань Китаю Денніс Вайлдер.

За словами Вайлдера, відправивши спеціального представника високого рангу для зустрічей з Трампом і його командою, Сі може продемонструвати бажання розпочати відносини з адміністрацією Трампа "на правильній ноті", не ризикуючи повернутися додому з порожніми руками або публічно осоромленим.

КитайінавгураціяДональд ТрампСі Цзіньпін

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