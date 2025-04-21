Китай ввів обмеження на частину конгресменів та урядовців США

Це відповідь на дії Білого дому за введені санкції проти шістьох китайців.

Пекін запровадив санкції проти деяких членів Конгресу США, урядовців і керівників неурядових організацій за "обурливу поведінку в питаннях, пов'язаних з Гонконгом".

Про це повідомляє агенція Reuters.

Нові обмеження стали відповіддю на запровадження США санкцій проти шістьох офіційних осіб Китаю і Гонконгу.

Речник міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь заявив, що Китай "рішуче засуджує" такі дії.

Також посол Китаю в США Сє Фен закликав США припинити торгову війну, однак зауважив, що Китай "готовий відповісти у відповідь на ескалацію торгової війни".

Він також заявив, що митна політика президента Трампа "зруйнує світову економіку".

Китайська економіка у першому кварталі цього року зросла завдяки сильному експорту, та конфлікт між Вашингтоном і Пекіном затьмарює подальші перспективи, мовиться у звіті уряду Китаю.