Китай ввів санкції проти США

КНР наклав санкції на три американські оборонні компанії через продаж зброї Тайваню.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Американським компаніям General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems і Boeing Defense, Space & Security заборонено здійснювати "імпортно-експортний" бізнес в Китаї, а керівникам всіх трьох компаній заборонено в’їзд до КНР.

Крім того, їхні дозволи на роботу будуть анульовані, а їхній статус гостя і заявки на проживання не будуть схвалені.

Це одне з обмежень, яке оприлюднило китайське державне інформаційне агентство Xinhua, посилаючись на міністерство торгівлі країни.

Сьогодні Лай Цінде склав присягу як президент Тайваню, ознаменувавши початок історичного третього терміну поспіль для правлячої на острові Демократичної прогресивної партії, яка відстоювала демократію всупереч рокам зростаючих загроз з боку авторитарного Китаю.