Китай видав Tesla кредит на $521 мільйон на будівництво заводу Підготовка до будівництва почалася у січні, а запуск заводу Tesla повинен відбутися у травні

Американська компанія Tesla підписала з китайськими кредиторами угоду про отримання позики на 12 місяців у розмірі 3,5 млрд юанів ($521 млн) для будівництва заводу у Шанхаї.

Фото: Укрінформ

Підготовка до будівництва почалася у січні, а запуск заводу Tesla повинен відбутися у травні, заявила влада Шанхаю, повідомляє "Укрінформ". "Компанія Tesla заявила у четвер, що підписала угоду з кредиторами у Китаї для 12-місячної позики 3,5 млрд юанів ($521 млн) для будівництва заводу електричних автівок "Gigafactory" у Шанхаї", - йдеться у повідомленні. Tesla заявляє, що будівництво Gigafactory коштуватиме біля $2 млрд. Місцеве виробництво автомобілів у КНР, швидше за все, допоможе компанії мінімізувати вплив торговельної війни між США та Китаєм, яка змусила Tesla підняти ціни на китайському ринку на свої автомобілі, вироблені у США. Нагадаємо, що виробник електромобілів Tesla вирішив скоротити 7%, або приблизно 3,4 тисячі постійних працівників.

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