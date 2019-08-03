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Китай видав Tesla кредит на $521 мільйон на будівництво заводу

Підготовка до будівництва почалася у січні, а запуск заводу Tesla повинен відбутися у травні
Американська компанія Tesla підписала з китайськими кредиторами угоду про отримання позики на 12 місяців у розмірі 3,5 млрд юанів ($521 млн) для будівництва заводу у Шанхаї.
Китай видав Tesla кредит на $521 мільйон на будівництво заводу Фото: Укрінформ

Підготовка до будівництва почалася у січні, а запуск заводу Tesla повинен відбутися у травні, заявила влада Шанхаю, повідомляє "Укрінформ".

"Компанія Tesla заявила у четвер, що підписала угоду з кредиторами у Китаї для 12-місячної позики 3,5 млрд юанів ($521 млн) для будівництва заводу електричних автівок "Gigafactory" у Шанхаї", - йдеться у повідомленні.

Tesla заявляє, що будівництво Gigafactory коштуватиме біля $2 млрд.

Місцеве виробництво автомобілів у КНР, швидше за все, допоможе компанії мінімізувати вплив торговельної війни між США та Китаєм, яка змусила Tesla підняти ціни на китайському ринку на свої автомобілі, вироблені у США.

Нагадаємо, що виробник електромобілів Tesla вирішив скоротити 7%, або приблизно 3,4 тисячі постійних працівників.

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08 03 2019 20:50
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