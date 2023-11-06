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ПОЛІТИКА

Китай виключив росію з проєкту створення літака-конкурента Boeing та Airbus

06 листопада 2023, 17:32
Китай виключив росію з проєкту створення літака-конкурента Boeing та Airbus
Джерело: glavcom
Новий літак був представлений як власна китайська розробка влітку 2023 року на авіасалоні у французькому Ле-Бурже.

Китай остаточно виключив росію з проєкту лайнера CR929, що має конкурувати з літаками виробництва Boeing та Airbus.

Про це повідомляє South China Morning Post.

Китайський розробник літака - Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) - більше не вказує Росію серед учасників проєкту і просуває літак як виключно китайську розробку.

Віце-президент COMAC Ці Сюефен на конференції Китайської асоціації авіатранспорту (CATA) минулого тижня заявив про "прогрес" у розробці лайнера і перехід до етапу розробки "деталізованого дизайну", не згадавши Росію.

Про росію у якості партнера також не згадували під час офіційного запуску спецлабораторії для CR929 у вересні, зазначає ЗМІ. COMAC заявляла про досягнення "технологічної самозабезпеченості" Китаю та "незалежні інноваційні можливості". Про участь у проєкті російської Об'єднаної авіабудівної корпорації, яка спочатку мала створити планер і хотіла взяти участь у розробці двигунів, не згадували.

У французькому Ле-Бурже на авіасалоні влітку 2023 року новий літак був представлений як власна китайська розробка, попри те, що абревіатура лайнера CR мала символізувати країни - учасниці проекту (C - China, Китай; R - Russia, росія). Тепер R виключили з назви літака, і COMAC просуває його як C929.

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