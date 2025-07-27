Китай використовує свій контроль над рідкоземельними металами – WSJ

Китай шантажував Японію рідкоземельними металами

Китай уже використовував контроль над рідкоземельними металами як інструмент примусу щодо Японії, і це має стати небезпечним уроком для США.

Про це пише The Wall Street Journal.

У 2009 році 85% імпорту рідкоземельних металів до Японії припадало на Китай. Пекін зрозумів, що має дипломатичний інструмент, і скористався ним 2010 року, коли китайський траулер зіткнувся з японськими патрульними суднами поблизу островів, що контролюються Японією і на які претендує Китай. Японія затримала капітана та екіпаж, що спровокувало дипломатичний конфлікт. Тоді японські споживачі рідкоземельних металів повідомили про серйозні перебої в поставках, хоча Пекін заперечував будь-які дії.

Після того, як капітан був звільнений під тиском Китаю, через кілька місяців напруженість спала. Однак Японія почала шукати альтернативних постачальників.