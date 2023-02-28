Китай використовує TikTok для розширення свого впливу в усьому світі – Bloomberg
Управління бюджету вважає надані в понеділок рекомендації "важливим кроком вперед у вирішенні ризиків, які додаток може створювати для чутливих урядових даних".
Заборонили користуватися на робочих ґаджетах соцмережею TikTok, яка належить китайській фірмі ByteDance Ltd і канадським держслужбовцям. Уряд країни вважає, що це ризиковано для конфіденційності та безпеки.
Представники соцмережі заявили, що рішення про заборону ухвалили "без посилань на будь-яку конкретну безпекову проблему або звернення до компанії".
Варто зазначити, що на минулому тижні аналогічну заборону на TikTok ухвалила Європейська комісія. А в грудні минулого року Сенат США запровадив законопроект, який забороняє федеральним службовцям використовувати додаток на державних пристроях.