Матеріали:
Теми:

Китай використовує TikTok для розширення свого впливу в усьому світі – Bloomberg

28 лютого 2023, 12:01
Китай використовує TikTok для розширення свого впливу в усьому світі – Bloomberg
Фото: з вільних джерел
США вважають TikTok небезпечним та збираються заблокувати додаток
Конгресмен Майк Галлахер переконаний - Китай використовує TikTok для розширення свого впливу в усьому світі. Законодавець від Республіканської партії, стверджує, що популярний додаток для обміну відео, який належить пекінській компанії, слід заборонити в США або продати.
Про це повдіомляє Bloomberg.
Адміністрація Білого дому наказала всім федеральним агентствам впродовж 30 днів видалити TikTok з усіх урядових пристроїв. Деякі агентства, включаючи Міністерства оборони, внутрішньої безпеки та держави, вже мають обмеження на використання TikTok. Решта уряду повинна приєднатися до них впродовж 30 днів.

Управління бюджету вважає надані в понеділок рекомендації "важливим кроком вперед у вирішенні ризиків, які додаток може створювати для чутливих урядових даних".

Заборонили користуватися на робочих ґаджетах соцмережею TikTok, яка належить китайській фірмі ByteDance Ltd і канадським держслужбовцям.  Уряд країни вважає, що це ризиковано для конфіденційності та безпеки.

Представники соцмережі заявили, що рішення про заборону ухвалили "без посилань на будь-яку конкретну безпекову проблему або звернення до компанії". 

Варто зазначити, що на минулому тижні аналогічну заборону на TikTok ухвалила Європейська комісія. А в грудні минулого року Сенат США запровадив законопроект, який забороняє федеральним службовцям використовувати додаток на державних пристроях.

 

 

Останні матеріали

Zeitenwende – zeitlupe чи повний bullshit? Чому Шольц продовжує загравати із виборцями, а не стає справжнім лідером на тлі загроз – Politico
Політика
Zeitenwende – zeitlupe чи повний bullshit? Чому Шольц продовжує загравати із виборцями, а не стає справжнім лідером на тлі загроз – Politico
Переклад iPress – 28 лютого 2023, 15:58
Нерішучість адміністрації Байдена відповідає інтересам путіна. Зіткнувшись з тривалою війною, Україна потребує західних винищувачів – Washington Post
Політика
Нерішучість адміністрації Байдена відповідає інтересам путіна. Зіткнувшись з тривалою війною, Україна потребує західних винищувачів – Washington Post
Переклад iPress – 28 лютого 2023, 12:55
Про безпорадний Захід. Жодних зволікань, коли Україна стікає кров'ю – Едвард Лукас
Політика
Про безпорадний Захід. Жодних зволікань, коли Україна стікає кров'ю – Едвард Лукас
Переклад iPress – 28 лютого 2023, 10:11
Санкції не працюють: росію мікрочіпами забезпечує Китай. За допомоги Туреччини та інших – Wall Street Journal
Політика
Санкції не працюють: росію мікрочіпами забезпечує Китай. За допомоги Туреччини та інших – Wall Street Journal
Переклад iPress – 27 лютого 2023, 15:54
Байден у Києві, мертвонароджені заяви Китаю та такий самий
Політика
Байден у Києві, мертвонароджені заяви Китаю та такий самий "великий наступ" росіян. Аналіз головних подій тижня – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 27 лютого 2023, 13:20
Крок за кроком: етапи війни. Жоден елемент путінської стратегії досі не спрацював – Лоуренс Фрідман
Політика
Крок за кроком: етапи війни. Жоден елемент путінської стратегії досі не спрацював – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 27 лютого 2023, 10:44
росіяни несуть величезні втрати біля Бахмуту. Але в окремих місцях просуваються вперед – Том Купер
Політика
росіяни несуть величезні втрати біля Бахмуту. Але в окремих місцях просуваються вперед – Том Купер
Переклад iPress – 26 лютого 2023, 16:41
Вееллиикий наступ Герасимова триває. У районі Бахмута – кілька десятків ворожих батальйонів, у районі Вугледара – ніколи більше десяти – Том Купер
Політика
Вееллиикий наступ Герасимова триває. У районі Бахмута – кілька десятків ворожих батальйонів, у районі Вугледара – ніколи більше десяти – Том Купер
Переклад iPress – 25 лютого 2023, 14:55
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється