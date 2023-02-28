Китай використовує TikTok для розширення свого впливу в усьому світі – Bloomberg

США вважають TikTok небезпечним та збираються заблокувати додаток

Конгресмен Майк Галлахер переконаний - Китай використовує TikTok для розширення свого впливу в усьому світі. Законодавець від Республіканської партії, стверджує, що популярний додаток для обміну відео, який належить пекінській компанії, слід заборонити в США або продати.

Адміністрація Білого дому наказала всім федеральним агентствам впродовж 30 днів видалити TikTok з усіх урядових пристроїв. Деякі агентства, включаючи Міністерства оборони, внутрішньої безпеки та держави, вже мають обмеження на використання TikTok. Решта уряду повинна приєднатися до них впродовж 30 днів.