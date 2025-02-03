Китай випробовує нову концепцію морської техніки – Defense Express

Якщо ж це так, то цей дрон має стати найбільш у світі.

Китай будує підводний човен нової конструкції без традиційної рубки, яка є частиною будь-якої субмарини. Є припущення, що це буде морський бойовий дрон, але воно дискусійне.

Про це пишуть експерти Defense Express.

Якщо ж це так, то цей дрон має стати найбільш у світі.

Про будівництво човна повідомив аналітик HI Sutton у Naval News, оцінивши супутникові знімки. На них зафіксовано будівництво субмарини на верфі у місті Гуанчжоу, яка до цього не будувала підводні човни.

Експерти Defense Express зазначили, що, вочевидь, йдеться про Guangzhou Shipyard International (GSI) на острові Лунсює, що на південь від міста.

"На це вказує те, що на фото також зафіксовано експериментальний стелс-тримаран, який був продемонстрований наприкінці 2024 року під час Airshow China під назвою Orca. Він також відомий, як JARI USV, що будувався саме на цій верфі", - пояснили вони.

Наголошується, що новий підводний човен має "доволі помірні розміри": довжина близько 45 метрів, ширина 5 метрів. Окрім відсутності рубки, особливістю його є Х-подібні рулі. Обидва ці фактори, на думку військових аналітиків, мають, вочевидь, знизити помітність субмарини.

Вони зазначили, що в Китаї це другий підводний човен без рубки. Перший, довжиною 50 метрів, був побудований у 2018 році.

Питання, чи є ця субмарина безпілотною, у Defense Express називають "доволі дискусійним". Naval News вказує, що "якби мова йшла про дрон, то він вийшов завеликим, навіть якщо він має торпедне озброєння".

"Але конструкція все одно менша за традиційні дизель-електричні підводні човни. Для порівняння, російські "Варшавянки" мають довжину близько 74 метрів, а ширину 10 метрів", - пише Defense Express.

Тому експерти висувають припущення, що ця субмарина все ж є пілотованою, але призначена для дій на мілководді або для спеціальних місій на морському дні.

"До цього можливо додати, що цей підводний човен може бути "возимим". Щось на кшталт російський глибоководних апаратів типу "Лошарика", які стикується із носіями типу БС-136 "Оренбург" чи К-329 "Белгород"", - пояснили вони.

Вони також припускають, що з цією субмариною може бути та ж ситуація, що і з тримараном JARI USV, побудованим на цій же верфі. Він заявлений "як повноцінний морський дрон, але є опційно-пілотованим". Можливо нова субмарина також створена за аналогічним принцом, вважають Defense Express.

На думку аналітиків, JARI USV - це фактично повноцінний бойовий корабель із загальною водотоннажністю у 420 тонн. Він має повноцінне озброєння у вигляді 30-мм артилерійської установки та 8 вертикальних шахт для протикорабельних чи зенітних ракет. Окрім того, він несе вертолітний БПЛА, а також оснащений РЛС з АФАР для огляду на 360 градусів.

У його розробці, зазначається, брали участь одразу чотири китайські наукові центри. Тож не виключено, припускають, що й новий підводний човен є передовим дослідним проєктом.

Також у Defense Express нагадали, що саме на верфях Guangzhou Shipyard International будуються спеціальні десантні баржі-мости для висадки на Тайвань за аналогією Mulberry Harbours часів Другої світової.