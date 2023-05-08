Китай випробував атомний реактора 3-го покоління
Китайська національна атомна корпорація заявила, що демонстраційний проєкт китайського атомного реактора третього покоління Хуалун-1 успішно пройшов остаточні приймальні випробування.
Про це повідомляє CGTN.
Проєкт Хуалун-1 (дракон-1 ) включає 2 реактори блок 5 і блок 6 на атомній електростанції Фуцін у місті Фучжоу провінції Фуцзянь на південному сході Китаю.
Останнє випробування стало завершальним кроком, який ознаменував завершення проєкту і свідчить про високий рівень розвитку китайських атомних енергетичних технологій, які зараз є одними з найкращих у світі, пише видання.
Будівництво 5-го блоку АЕС Фуцін почалося в травні 2015 року. В січні 2021-го енергоблок № 5 введено в промислову експлуатацію, а блок № 6 – у березні 2022-го.
Два блоки можуть виробляти 20 млрд кВт/год електроенергії на рік.
"Проєкт має найкращі показники з точки зору термінів будівництва, економічності, безпеки експлуатації та якості серед усіх демонстраційних проєктів атомних енергоблоків третього покоління в усьому світі", - сказав директор АЕС Фуцін Сун Лінь.
Іноземні країни виявили значний інтерес до Хуалун-1 і за їх оцинками китайський ректо має конкурентні переваги. Хуалун-1 належить до реакторів ІІІ покоління, які характеризуються високою паливною ефективністю, покращеним тепловим ККД, набагато досконалішими системами безпеки. Перший реактор III покоління введено в експлуатацію в 1996 році в Японії.