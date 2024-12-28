Китай випробував найшвидший комерційний поїзд у світі

Поїзд може розвивати швидкість до 450 км/год

Китай провів випробування високошвидкісного поїзда CR450 – він виконав пробний рейс із Тяньцзіня (знаходиться на півночі КНР) до Пекіна.

Про це повідомляє Interesting Engineering.

Поїзд може розвивати швидкість до 450 км/год, втім під час регулярних рейсів він буде рухатись дещо "‎повільніше"‎ – зі швидкістю близько 400 км/год. Запустити CR450 в комерційну експлуатацію хочуть у 2025 році.

Зазначимо, що нова модель значно більш швидка за поїзди CR400, які зараз експлуатують китайці. Останні можуть рухатись зі швидкістю 350 км/год. У порівнянні з CR400, новий поїзд на 12% легший і споживає на 20% менше енергії.