Китай вирішив відповісти на санкції США щодо розвідувальної компанії

Так Пекін відреагував на санкції Штатів щодо двох осадових осіб та трьох компаній КНР через порушення прав людини.

В Міністерстві закордонних справ Китаю оголосили про рішення запровадити обмежувальні заходи проти американської розвідувальної компанії Kharon та двох фізичних осіб.



Про це повідомляє Xinhua.

Офіційна представниця китайського МЗС Мао Нін заявила про рішення країни вжити «контрзаходів».



Також вона закликала американську сторону «припинити очорняти» Китай.

"Ми рішуче виступаємо проти цього кроку, різко його засуджуємо і вже зробили сувору заяву американській стороні в цьому зв'язку", - заявила Нін.

Нещодавно у Штатах був опублікований щорічний звіт про ситуацію з правами людини в Сіньцзяні в КНР. Також американська сторона запровадила санкції стосовно двох китайських посадових осіб та трьох компаній.



За словами китайського дипломата у вівторок, 27 грудня, відповідно до закону про протидію іноземним санкціям КНР прийме контрзаходи проти американської компанії зі збору розвідувальних даних Kharon, яка "вже давно збирає конфіденційну інформацію про Сіньцзяну та надає так звані докази для обґрунтування незаконних санкцій США, пов'язаних із Сіньцзяном".

Також представниця МЗС Китаю заявила, що контрзаходи будуть прийняті стосовно:

директора відділу розслідувань компанії Kharon Едмунда Сюя,



та колишньої наукової співробітниці Центру перспективних оборонних досліджень Ніколь Моргрет.



Як пояснили в МЗС Китаю, в'їзд вказаних осіб до країни буде заборонено, їх майно, а також майно компанії Kharon у КНР, включаючи рухоме та нерухоме, буде заморожено, китайським організаціям та приватним особам буде заборонено здійснювати угоди та співпрацювати з ними.