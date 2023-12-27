Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Китай вирішив відповісти на санкції США щодо розвідувальної компанії

27 грудня 2023, 08:57
Китай вирішив відповісти на санкції США щодо розвідувальної компанії
Фото: з вільного доступу
Так Пекін відреагував на санкції Штатів щодо двох осадових осіб та трьох компаній КНР через порушення прав людини.

В Міністерстві закордонних справ Китаю оголосили про рішення запровадити обмежувальні заходи проти американської розвідувальної компанії Kharon та двох фізичних осіб.  

Про це повідомляє Xinhua.

Офіційна представниця китайського МЗС Мао Нін заявила про рішення країни вжити «контрзаходів».

Також вона закликала американську сторону «припинити очорняти» Китай.

"Ми рішуче виступаємо проти цього кроку, різко його засуджуємо і вже зробили сувору заяву американській стороні в цьому зв'язку", - заявила Нін.

Нещодавно у Штатах був опублікований щорічний звіт про ситуацію з правами людини в Сіньцзяні в КНР. Також американська сторона запровадила санкції стосовно двох китайських посадових осіб та трьох компаній.

За словами китайського дипломата у вівторок, 27 грудня, відповідно до закону про протидію іноземним санкціям КНР прийме контрзаходи проти американської компанії зі збору розвідувальних даних Kharon, яка "вже давно збирає конфіденційну інформацію про Сіньцзяну та надає так звані докази для обґрунтування незаконних санкцій США, пов'язаних із Сіньцзяном".

Також представниця МЗС Китаю заявила, що контрзаходи будуть прийняті стосовно:

  • директора відділу розслідувань компанії Kharon Едмунда Сюя,

  • та колишньої наукової співробітниці Центру перспективних оборонних досліджень Ніколь Моргрет.


Як пояснили в МЗС Китаю, в'їзд вказаних осіб до країни буде заборонено, їх майно, а також майно компанії Kharon у КНР, включаючи рухоме та нерухоме, буде заморожено, китайським організаціям та приватним особам буде заборонено здійснювати угоди та співпрацювати з ними.

Китайсанкціївійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Зброя путіна для перемоги над Заходом – брехня. Але на заваді може стати штучний інтелект – Bloomberg
Політика
Зброя путіна для перемоги над Заходом – брехня. Але на заваді може стати штучний інтелект – Bloomberg
Переклад iPress – 27 грудня 2023, 08:55
Шпигуни та орвеллівський Китай. Як працює американська розвідка у країні, яку називає головним пріоритетом безпеки – Wall Street Journal
Політика
Шпигуни та орвеллівський Китай. Як працює американська розвідка у країні, яку називає головним пріоритетом безпеки – Wall Street Journal
Переклад iPress – 26 грудня 2023, 16:51
Республіканці вважають, що Байден недопрацьовує. Як бачать голови комітетів Конгресу шлях до перемоги України
Політика
Республіканці вважають, що Байден недопрацьовує. Як бачать голови комітетів Конгресу шлях до перемоги України
Переклад iPress – 26 грудня 2023, 12:48
Всупереч експертам та аналітикам. Як ЗСУ майстерно використовують системи Patriot – Філліпс О'Брайен
Політика
Всупереч експертам та аналітикам. Як ЗСУ майстерно використовують системи Patriot – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 грудня 2023, 08:49
Історія чергового вбивства. Як Патрушев закатрупив Пригожина для путіна – Wall Street Journal
Політика
Історія чергового вбивства. Як Патрушев закатрупив Пригожина для путіна – Wall Street Journal
Переклад iPress – 22 грудня 2023, 16:34
Переоцінка можливостей та зарозумілість інституцій. Дефіцит смиренності у військових інституціях приводить до поразок – Мік Раян
Cуспільство
Переоцінка можливостей та зарозумілість інституцій. Дефіцит смиренності у військових інституціях приводить до поразок – Мік Раян
Переклад iPress – 22 грудня 2023, 12:27
The Economist визначив країну року. Похмурого 2023 року
Cуспільство
The Economist визначив країну року. Похмурого 2023 року
Переклад iPress – 22 грудня 2023, 09:09
Затягування з допомогою Україні. Бездіяльність Заходу щодо України загрожує небезпечними наслідками в москві – Дара Массіко
Політика
Затягування з допомогою Україні. Бездіяльність Заходу щодо України загрожує небезпечними наслідками в москві – Дара Массіко
Переклад iPress – 21 грудня 2023, 14:42
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється