Китай висловив попередження США та Філіппінам – Reuters

Військові Філіппін та США розпочали спільне патрулювання у водах поблизу Тайваню, який Китай вважає своєю територією, що підвищує подальшу напруженість у відносинах із Пекіном.

Філіппіни залучили "іноземні сили" для патрулювання Південно-Китайського моря, розпалюючи проблеми, заявили в четвер, 23 листопада, китайські військові, посилаючись на спільне патрулювання між філіппінськими та американськими силами.



Про це повідомляє Reuters.

Китайські військові будуть зберігати пильність, рішуче захищати суверенітет і морські права та інтереси, а також мир і стабільність у Південно-Китайському морі, попередив Пекін.



"Філіппіни залучили сили з-за меж регіону для патрулювання, створили проблеми і підняли галас, підриваючи регіональний мир і стабільність", - йдеться у заяві китайських військових.

В МЗС Китаю заявили, що Пекін висловив попередження США та Філіппінам у зв'язку з їхнім патрулюванням.

"Китай чітко дав зрозуміти Філіппінам і США свою позицію, що спільне філіппінсько-американське патрулювання не повинно підривати територіальний суверенітет і морські права та інтереси Китаю", - сказала речниця МЗС Пекіна Мао Нін.