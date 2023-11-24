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Китай, Японія та Південна Корея запланували тристоронні переговори

24 листопада 2023, 09:25
Китай, Японія та Південна Корея запланували тристоронні переговори
Фото: з вільного доступу
Зустріч буде зосереджена на підготовці до відновлення тристороннього саміту.

Топ-дипломати Південної Кореї, Китаю та Японії проведуть переговори в місті Пусан (Південна Корея) цими вихідними. 

Про це повідомляє Yonhap.

Міністр закордонних справ Пак Цзінь зустрінеться з міністром закордонних справ Китаю Ван І та головою МЗС Японії Йоко Камікава в неділю для широких дискусій щодо шляхів посилення тристоронньої співпраці та інших регіональних і глобальних питань, повідомило міністерство закордонних справ Сеула.

У неділю Пак проведе окремі двосторонні переговори з Ваном і Камікавою відповідно, перш ніж запросити двох міністрів на обідню зустріч. Тристоронні переговори відбудуться після обіду.

"Міністерські переговори підвищують перспективу відновлення тристороннього саміту лідерів трьох північно-східних азіатських сусідів після майже чотирирічної перерви", - пише видання.

Тристоронній саміт був започаткований у 2008 році - його першим питанням було подолання економічної кризи в регіоні. Але в 2019 році дію саміту призупинили через суперечку між Південною Кореєю та Японією щодо рішень про компенсацію за примусову працю та пандемії.

Останнім часом Південна Корея та Японія співпрацюють разом з США у безпекових питаннях. Так, щоб протидіяти впливу Китаю та загрозі з боку КНДР країни посилили безпекову співпрацю.

 

ЯпоніяКитайПівденна Кореяпереговоривійна в Україніросія окупанти

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