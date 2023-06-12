Китай за рік збільшив ядерний арсенал – SIPRI

Уряд Китаю впродовж минулого року збільшила ядерний арсенал країни на 60 боєголовок - до 410 одиниць.

Про це йдеться в прес-релізі Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI).

"Оцінка SIPRI щодо розміру ядерного арсеналу Китаю зросла із 350 боєголовок у січні 2022 року до 410 у січні 2023 року і очікується, що він продовжить зростати. Залежно від того, як країна вирішить структурувати свої сили, Китай потенційно може мати принаймні стільки ж міжконтинентальних балістичних ракет, скільки США чи Росія, на початку наступного десятиліття", - написано в релізі.

Дев’ять ядерних держав — Сполучені Штати, Росія, Велика Британія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, КНДР та Ізраїль — продовжують модернізувати свої ядерні арсенали, вважають аналітики SIPRI.

Станом на січень 2023 року із загального глобального запасу приблизно у 12 512 боєголовок, близько 9 576 перебували у військових запасах для потенційного використання, що на 86 більше, ніж у січні 2022 року.

Зазначається, що 3 844 боєголовки були розгорнуті разом із ракетами та літаками, а близько 2 000, майже всі з яких належали Росії чи США, перебували в стані «високої оперативної готовності», тобто були встановлені на ракетах або зберігалися на авіабазах розміщення атомних бомбардувальників.